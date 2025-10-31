Началникът на Румънската жандармерия поиска извинение за наложената глоба заради шествието в памет на жертвите от "Колектив"

Началникът на Румънската жандармерия Алин Мастан публично се извини днес, след като организаторът на състоялото се снощи шествие в памет на жертвите на пожара в букурещкия нощен клуб "Колектив", който отне живота на 65 души преди десет години, беше глобен 3000 леи (1154 лв.) заради това, че проявата е продължила по-дълго от разрешеното, съобщи телевизия Диджи 24.

"От тази ситуация ще се извадим необходимите заключения и ще научим необходимите уроци, така че в бъдеще да реагираме в подобни ситуации много по-балансирано", добави Мастан.

Организаторът на шествието за отбелязване на десетата годишнина от трагедията в "Колектив" Мариан Радуна беше глобен 3000 леи с мотива, че демонстрацията е продължила и след 23:00 часа, когато според издаденото разрешително е трябвало да завърши. Той обяви, че ще обжалва санкцията и ще подаде жалба във Военна прокуратура срещу служителя, който я е наложил.

"Предвид създалата се ситуация на събитието, което се проведе снощи в памет на жертвите от "Колектив", в качеството си на главен инспектор на Румънската жандармерия имам моралното задължение да направя следните уточнения: На първо място искам да поднеса публичните си извинения за този инцидент. Макар да става дума за изолиран случай, това е момент, предизвикващ съжаление, още повече, че събитието имаше дълбоко емоционален и символичен характер", подчерта във видеоизявление ръководителят на жандармерията.

Той добави, че макар от правна гледна точка да съществуват основания за глобата, "смятаме, че е много важно да имаме предвид особеностите на събитието. Именно затова ще анализираме създалата се ситуация и ще разпоредим съответните мерки".

Във възпоменателното шествие снощи участваха около 200 души, които поискаха справедливост. Те издигнаха плакати с надписи, като "Корупцията все още убива", "Никой не е виновен, а 65 души са мъртви", "10 години след "Колектив" няма нито една болница за тежки изгаряния". Хората се събраха на Университетския площад в 19:00 часа и тръгнаха към мястото на бившия нощен клуб.