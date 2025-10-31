АНА-МПА: Мицотатакис изтъкна трайния ангажимент на Гърция към мисията на манастира „Св. Екатерина“ на планината Синай

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис присъства на церемонията по интронизация на новия архиепископ на Синай, Фаран и Райто и игумен на Светия манастир „Света Екатерина“ на планината Синай, Симеон, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

На интронизацията присъстваха също Йерусалимският патриарх Теофил III, представители на Вселенската патриаршия, Александрийската и на цяла Африка патриаршия и православните църкви на Гърция и Кипър.

Мицотакис подчерта, че присъствието му в Светия манастир „Света Екатерина“ на планината Синай показва, че „Гърция ще продължи да присъства на всяка ваша стъпка и ще ви подкрепя на всяко ниво“. Позовавайки се на последните събития в манастира „Света Екатерина“ на планината Синай, той отбеляза, че „братството на Светия Синай показа търпение, духовна мъдрост и непоколебима вяра. По този начин то излезе невредимо от изпитанието, обновявайки духа на единството“.

Гръцкият премиер подчерта още, че „усилията на гръцката и египетската държава вече проправиха пътя за вечно запазване на духовния и култов характер на манастира, както и на неговите права и защитата на монасите, които му служат“.

По информация на правителствени източници след церемонията по интронизацията Мицотакис е провел срещи с Йерусалимския патриарх Теофил, архиепископ Симеон и заместник-държавния секретар на САЩ Майкъл Ригас.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)