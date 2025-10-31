Концерт и фотоизложба посветиха на Деня на народните будители разградският хор "Железни струни" и горнооряховският „Славянско единство“

Концерт и фотоизложба посветиха на Деня на народните будители хор "Железни струни" към Народно читалище (НЧ) „Развитие 1869“ в Разград и смесеният хор „Славянско единство“ към Народно читалище (НЧ) „Напредък 1869“ в Горна Оряховица.

Във фоайето на Театралната сграда на НЧ „Развитие 1869“ домакините с диригент маестро Красен Иванов и корепетитор Даниела Никифорова, както и дългогодишните им приятели от Горна Оряховица с диригент Донка Копринкова и корепетитор Антон Благоев поднесоха на почитателите си програмата, представена пред публика през май в Международния хоров фестивал в Италия.

„Ние много често споделяме общи сцени и в България, и в чужбина. Тази вечер ще представим съвместните произведения, които представихме на фестивала в италианската област Емилия-Романя. Тези пътувания ни обогатяват и ще се опитаме да предадем и на вас настроенията, които сме изпитали, гастролирайки на сцените в Италия“, посочи маестро Красен Иванов. Той изказа благодарност на народния представител Джипо Джипов ("Продължаваме промяната-Демократична България") за подкрепата, оказана за пътуването им в Италия.

Празничният концерт бе открит с химна на народните будители, изпълнен от хористите под диригентството на маестро Красен Иванов. Сборният хор след това беше дирижиран от маестро Донка Копринкова, а хористите представиха пред публиката произведенията „Ave verum corpus“ от Моцарт и "Хор на евреите" от операта „Набуко“ на Верди. Прозвучаха още песните „Завладяването на Рая“ от Вангелис и „Алелуя“. Концертът завърши тържествено с „Многая лета“ и „Родна песен нас навек ни свързва”.

От името на хора в Горна Оряховица неговият председател Павлинка Николова поднесе поздравителни адреси към маестро Красен Иванов и хористите от „Железни струни". Публиката, сред която беше и председателят на Общинския съвет в Разград Галина Георгиева, имаха възможност да разгледат подредената във фоайето на читалището изложба с авторски фотоси. В таблата са запечатани впечатленията и преживяванията от участията на двата хора във фестивала в Италия.