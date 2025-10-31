Миналото е кореновата система на нашия народ, каза пловдивският митрополит Николай

Пловдивската света митрополия представи официално втория брой на периодичното издание - списание „Духовен път". Събитието бе в аулата на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия „Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив.

Пловдивският митрополит Николай каза, че Денят на народните будители поражда особено вълнение в нашите души. „Този празник извисява нашия дух. Този празник вдъхновява нашите сърца. Този празник събужда нашата национална съвест. Ония народи, които почитат себе си, трябва често да прелистват страниците на историята, за да не бъде нито за миг заличен споменът за миналото. Миналото е кореновата система на нашия народ. А ние знаем, че едно дърво, колкото по-дълбока коренова система има, е по-жизнено“, отбеляза той и допълни, че ако се случи да се отдели от корена си, дървото ще рухне.

„Кореновата система е историята, миналото, паметта за миналото. Фундаментът е настоящето. Утехата е в бъдещето", заяви митрополитът и добави, че празникът на народните будители не е празник само на миналото, а и празник на настоящето и на бъдещето. „Това е празник на боголюбците и родолюбците в нашето отечество. Ония, които вярват в Бога, обичат Бога и обичат отечеството", посочи митрополит Николай. По думите му не някой друг, а вярата победи робството, защото народът ни беше въоръжен с непобедимото оръжие – вярата в Бога и любовта към отечеството. Бог е същият и вчера, и днес, и вовеки, допълни пловдивският митрополит.

Както всяка година в навечерието на празника, Пловдивската митрополия отличи с най-високия орден заслужил човек в делото на духовната просвета - съвременен будител. Тази година, по решение на епархийския съвет на митрополитското ръководство, това е презвитера Екатерина Тошева. Тя бе наградена с най-високия орден на Пловдивската света митрополия – "Св. Апостол Ерм". Тошева получи отличието за особени заслуги в делото на Пловдивската епархийска църква.

„Сигурен съм, че няма да се възгордеете от това признание, а това отличие ще ви бъде за вдъхновение, за насърчение и за още много благословени от Бога успехи. Зная, че никой не запаля светило и не го затуля под скрина, а го поставя нависоко, за да свети на всички вкъщи. Тая светлина на вяра, надежда и любов, която вие в изобилие притежавате в душата си, в сърцето си и дарявате на децата, нека озарява вашите добри дела за Божия слава и за спасение на всички“. С тези думи митрополит Николай връчи ордена на Екатерина Тошева, която по думите му е един от първите учители по религия и преподава на повече от 600 деца.

Колосалното значение на манастирите на Пловдивската епархия, като просветни и духовни центрове, преминава като "червена нишка" във втория брой на списание "Духовен път“, каза архимандрит Максим, който беше водещ на събитието. Той посочи, че изданието е посветено на историята и съвременното състояние на манастирите в най-голямата епархия на Българската православна църква и разказва на читателите за подвига и мястото на покаяние на съвременните подвижници – монашествуващите в нея.

Архимандритът отбеляза, че броят се открива с интервю със Смолянския епископ Висарион - втори викарий на Пловдивския митрополит, и завършва със статия за Кукленската книжовна школа. Разказана е и историята на епархийския манастир „Св. св. Кирик и Юлита“ край Асеновград, на Белочерковския манастир „Св. св. ап. Петър и Павел“, на Калоферския девически манастир „Въведение Богородично“, на Кукленския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, на Белащенския манастир „Св. вмчк Георги Победоносец“.

По време на събитието бяха представени и официалните страници на списанието в социалните мрежи, чрез които всеки вярващ ще може да следи новини, събития и духовни слова от живота на Пловдивската митрополия.

В събитието взе участие и Хорът на пловдивските момчета с диригент Милка Толедова, както и майка Филотея - игумения на епархийския манастир „Св. св. Кирик и Юлита", която разказва за манастира в новото издание.

На представянето присъстваха и Сливенският митрополит Арсений, Белоградчишкият епископ Поликарп и Смолянският епископ Висарион - викарии на Пловдивския митрополит, архимандрит Максим - епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър - главен редактор на "Духовен път" и клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, архимандрит Дамян - ефимерий на Духовната семинария, директорът на Народна библиотека "Иван Вазов" Димитър Минев, Ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов - ректор на Пловдивската духовна семинария и академия "Св. св. Кирил и Методий", кметът Костадин Димитров, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, д-р Делян Тодев, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и други.

Периодичното издание „Духовен път" е издателски проект на Пловдивската митрополия, насочен към разпространение на християнската вяра и се разпространява в църковните книжарници и големите книжарски вериги в страната. Списанието е дело на духовници, историци, общественици, преподаватели и студенти от Пловдивската духовна академия. Главен редактор на списанието е архимандрит Петър (Еремеев), а в редакционната колегия участват: епархийският духовен надзорник архимандрит Максим (Глухчев), зам.-главният редактор доц. д-р Енчо Тилев, отговорният редактор д-р Делян Тодев, билдредакторът свещеник Мирослав Георгиев, техническият редактор д-р Ивайло Василев, коректорът Анастасия Кехайова и дизайнерът Лада Чуплигина. Изданието е отпечатано и подвързано от екип на „Симолини 94“ в тираж от 3000 бр.