МИНА: Присъединяването към ЕС ще облекчи инфлационния натиск в Черна гора, каза черногорският премиер Милойко Спаич

Черногорският премиер Милойко Спаич каза, че присъединяването на страната му към Европейския съюз (ЕС) ще доведе до намаляване на инфлационния натиск и стабилизиране на цените. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Колкото по-скоро се присъединим към ЕС, толкова по-скоро ще имаме стабилизиране на цените, защото ще бъдем част от единния пазар, което ще направи вноса и износа към и от Черна гора много по-лесен“, каза Спаич в парламента, отговаряйки на въпрос от ръководителя на парламентарната група на Гражданското движение URA Милош Конатар за това какви мерки е предприело правителството, за да предотврати повишаването на цените на стоките и услугите.

Ръководителят на парламентарната група на Социалдемократите и Европейския алианс Борис Мугоша също попита какви мерки е предприело правителството през последните шест месеца за ограничаване на покачването на цените.

Спаич каза, че Черна гора се бори енергично за членство в ЕС, тоест за достъп до единния си пазар, и че вече са направени значителни стъпки към тази цел.

„Всички други мерки са относително временни и ще продължим да ги прилагаме, но единственото устойчиво решение е да се увеличи конкуренцията, което идва от единния пазар на ЕС от 450 милиона души“, каза Спаич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)