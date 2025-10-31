Глобиха организатора на възпоменателна проява за жертвите на пожар в Румъния заради пресрочване на времето за демонстрация

Организаторът на шествието снощи за отбелязване на 10 години от трагедията в нощен клуб „Колектив“ в Букурещ, при която загинаха 65 души, беше глобен от жандармерията заради това, че проявата е продължила по-дълго от разрешеното, съобщават румънските медии.

Организаторът на шествието в памет на жертвите на пожара в „Колектив“ Мариан Радуна се сдоби с глоба в размер на 3000 леи (1154 лв.) , тъй като проявата е продължила след 23:00 ч. Радуна обяви, че ще обжалва санкцията и ще подаде жалба срещу разследващия офицер във Военната прокуратура, съобщава телевизия Диджи 24.

Румънската жандармерия съобщи днес, че е разпоредила проверка на действията на разследващия офицер и ще анализира дали „мярката е била пропорционална, оправдана и в съответствие с буквата и духа на закона“.

Организаторът на шествието публикува на страницата си във Фейсбук снимка на констативния протокол за глобата със следния коментар: „Всяко добро дело се възнаграждава подобаващо!“.

Във възпоменателното шествие снощи участваха около 200 души, които поискаха справедливост. Те издигнаха плакати с надписи, като "Корупцията все още убива", "Никой не е виновен, а 65 души са мъртви", "10 години след "Колектив" няма нито една болница за тежки изгаряния". Хората се събраха на Университетския площад в 19:00 часа и тръгнаха към мястото на бившия нощен клуб.

Румънската жандармерия реагира днес на ситуацията, като обяви, че чувства „морален дълг“ да направи уточнение.

От жандармерията посочиха, че „от правна гледна точка формално съществуват елементи, които биха могли да бъдат основание за налагане на административна санкция, тъй като не са спазени часовете за провеждане, посочени в протокола за публичното събитие“. В същото време, според цитираното съобщение, разследващият офицер не е разбрал „изцяло духа на закона и особеностите на контекста – възпоменателна проява с дълбок емоционален и символичен характер за жертвите в „Колектив“.

БТА припомня, че на 30 октомври 2015 г. при пожар в нощен клуб „Колектив“ в Букурещ загинаха 65 души - 27 в нощта на трагедията, а останалите издъхнаха седмици или месеци по-късно в болници в Букурещ и в чужбина. Изгаряния получиха около 200 души.

Огънят бе предизвикан от фойерверк, предвиден за използване на открито, който подпалил декора, а пламъците се разпространили бързо заради леснозапалим звукоизолиращ материал, използван в заведението. В клуба тогава са се намирали над 400 души при капацитет от 80 души.

При разследването бяха установени множество нередности по отношение на правилата за противопожарна безопасност, което предизвика подозрения за корупция. Дни след пожара Румъния бе обхваната от масови протести под мотото "Корупцията убива", които в крайна сметка доведоха до оставката на тогавашното ляво правителство.