Специален пратеник Ваня Сухарова
„Аполония“ съществува заради публиката, каза министър Мариан Бачев на откриването на фестивала в Созопол
На сцената на Амфитеатър "Аполония" се поставя началото на 41-вото издание на Празниците на изкуствата "Аполония" 2025. На снимката: министърът на културата Мариан Бачев. Снимка: Христо Стефанов/БТА (БТ)
Созопол,  
29.08.2025 21:45
 (БТА)
„Аполония“ съществува заради публиката, каза министър Мариан Бачев на откриването на фестивала в Созопол.

„Бил съм на тази сцена като студент. Бил съм на тази сцена като актьор и през годините си давам сметка как може мястото да е различно - заради декорите, заради атмосферата, заради различния контекст. Но този фестивал е ясно, че съществува само заради едно нещо - публиката на „Аполония“. Това каза министърът на културата Мариан Бачев на откриването на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

„Научил съм също, че краткостта е сестра на гения. Затова ще гледам да приключвам, особено когато се има предвид, че когато думите свършват, започва музиката. Аплодисменти за тези изключителни музиканти. И на добър час на „Аполония“, завърши той.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.  БТА е медиен партньор на събитието. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната. 

/ХК/

Списание ЛИК

