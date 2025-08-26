Подробно търсене

Постановката на „Слугините“ на Врачанския театър ще бъде представена на "Аполония 2025"

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Постановката на „Слугините“ на Врачанския театър ще бъде представена на "Аполония 2025"
Постановката на „Слугините“ на Врачанския театър ще бъде представена на "Аполония 2025"
Представлението "Слугините" на ДКТ Враца ще се играе на Аполония 2025Снимка: ДКТ Враца
Враца,  
26.08.2025 15:00
 (БТА)

Врачанският драматично-куклен театър ще вземе участие в 41-ви Празници на изкуствата „Аполония” с постановката „Слугините“ по Жан Жьоне, съобщиха от културната институция. От там напомнят, че последно трупа на Врачанския театър е участвала в Аполония преди 21 години. 

Режисьор на спектакъла е Крис Шарков, който предлага силен и съвременен прочит на класическата пиеса. Сценографията и костюмите са дело на Никол Трендафилова, музиката на Емилиян Гацов-Елби, с участието на актрисите - Емона Илиева, София Джустрова и Велина Георгиева. „Слугините“ е психологическа драма, изпълнена с напрежение, дълбока символика и разтърсващи актьорски изпълнения, които разглеждат темите за властта, идентичността и човешките взаимоотношения. История за две слугини, които планират убийството на своята господарка, вдъхновена от реална случка, и до днес вълнува от една страна със силната си криминална интрига, от друга – с прозренията си за човешката природа и нуждата ѝ от вечната игра на жертва и агресор.

Представлението ще се играе на 6 септември в читалище „Отец Паисий” в Созопол. 

И тази година Празниците на изкуствата „Аполония“ ще съберат почитатели на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. От 28 август до 6 септември Созопол ще се превърне в център на културния живот с богата програма от събития и изяви на някои от най-утвърдените български музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници. БТА е медиен партньор на събитието.

/АКМ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:21 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация