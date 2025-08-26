Постановката на „Слугините“ на Врачанския театър ще бъде представена на "Аполония 2025"

Врачанският драматично-куклен театър ще вземе участие в 41-ви Празници на изкуствата „Аполония” с постановката „Слугините“ по Жан Жьоне, съобщиха от културната институция. От там напомнят, че последно трупа на Врачанския театър е участвала в Аполония преди 21 години.

Режисьор на спектакъла е Крис Шарков, който предлага силен и съвременен прочит на класическата пиеса. Сценографията и костюмите са дело на Никол Трендафилова, музиката на Емилиян Гацов-Елби, с участието на актрисите - Емона Илиева, София Джустрова и Велина Георгиева. „Слугините“ е психологическа драма, изпълнена с напрежение, дълбока символика и разтърсващи актьорски изпълнения, които разглеждат темите за властта, идентичността и човешките взаимоотношения. История за две слугини, които планират убийството на своята господарка, вдъхновена от реална случка, и до днес вълнува от една страна със силната си криминална интрига, от друга – с прозренията си за човешката природа и нуждата ѝ от вечната игра на жертва и агресор.

Представлението ще се играе на 6 септември в читалище „Отец Паисий” в Созопол.

И тази година Празниците на изкуствата „Аполония“ ще съберат почитатели на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. От 28 август до 6 септември Созопол ще се превърне в център на културния живот с богата програма от събития и изяви на някои от най-утвърдените български музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници. БТА е медиен партньор на събитието.



