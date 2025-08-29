Септември спечели минимална победа срещу десетима от Локомотив (София) и изпрати ЦСКА на дъното в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между Септември и Локомотив (София):

Септември - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78

червен картон: Христо Митев 63 (Локомотив)

стадион: "Локомотив", София

главен съдия: Стоян Арсов

жълти картони: Себастиан Уейд, Клери Сербер (Септември); Реян Даскалов (Локомотив)

състав на Септември: Янко Георгиев, Галин Иванов, Себастиан Уейд, Мартин Христов, Кубрат Йонашчъ, Георги Върбанов (77-Никола Фонтен), Виктор Очаи, Али Аруна (60-Клери Сербер), Мойсес Пара, Стоян Стоичков (90-Борислав Маринов) и Бертран Фурие.

състав на Локомотив: Мартин Величков, Божидар Кацаров, Джунейт Али (55-Христо Митев), Ерол Дост (68-Луан), Патрик-Габриел Галчев, Диего Рапосо, Райън Бидунга, Садио Дембеле, Реян Даскалов, Спас Делев и Анте Аралица (21-Кауе Карузо, 68-Меси Биантумусока).

Никола Фонтен вкара в края на мача и Септември записа втори успех от началото на сезона в българското първенство по футбол, побеждавайки Локомотив (София) с 1:0 като домакин на собствения му стадион. Така Септември се отлепи от дъното на класирането и изпрати там отбора на ЦСКА, който е без победа в първите си пет мача през есента.

Локомотив (София) създаде първото чисто положение в мача и то бе 100-процентово. Патрик Габриел-Галчев проби по дясното крило, стигна до аутлинията и центрира на волето на Анте Аралица, който не успя да уцели вратата от около пет метра.

Септември отговори с опасен удар на Георги Върбанов в следващата атака, но второто чисто положение отново бе за символичните гости. Райън Бидунга изведе Ерол Дост зад гърба на защитата с техничен прехвърлящ пас, но нападателят изпрати топката покрай дясната греда на Янко Георгиев.

Дост пропусна още веднъж след половин час игра, а Бидунга отправи първия точен удар към вратата в добавеното време. Той бе спасен от Георгиев и първото полувреме завърши 0:0.

Виктор Очаи удари греда за Септември в началото на второто полувреме, а домакините бяха улеснени в 63-ата минута след червен картон на Христо Митев заради грубо нарушение. Отново Локо обаче създаде добро положение, след като четвърт час преди края Луан намери Диего Рапосо отляво, но неговият удар бе неточен.

Локомотив не се възползва от положенията си и бе наказан в 77-та минута. Никола Фонтен получи топката в наказателното поле и стреля от много малък ъгъл, но Мартин Величков бе излязъл напред и не успя да отрази силния удар на влезлия секунди по-рано нападател. Така Септември спечели с 1:0, нанесе първо поражение на Локо и остави отбора на Станислав Генчев шести.

Мачът на стадион "Локомотив" завърши три минути преди полунощ и е един от най-късните в историята на българския футбол.