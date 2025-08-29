Подробно търсене

Септември се наложи над Локомотив (София)

29.08.2025 23:56
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49

Монтана - Добруджа (Добрич)             1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

в събота:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)
Славия - ЦСКА

в неделя: 
Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)
Левски - ЦСКА 1948 
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

 

 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. ЦСКА 1948           6   4  1  1   8:5  13
 4. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 5. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 6. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 7. Ботев Враца         7   2  4  1   6:4  10
 8. Монтана             7   2  2  3   5:11  8 
 9. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
10. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
11. Арда Кърджали       5   1  2  2   6:4   5
12. Берое               5   1  2  2   5:9   5
13. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
14. Славия              6   1  1  4   6:11  4
15. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
16. ЦСКА                5   0  3  2   2:4   3

/ХБ/

