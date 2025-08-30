Подробно търсене

Станислав Генчев: "Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки"

Ивайло Георгиев
Станислав Генчев: "Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки"
Станислав Генчев: "Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки"
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПГ)
София,  
30.08.2025 00:16
 (БТА)

Футболът е игра на голове и грешки, заяви старши треньорът Станислав Генчев след поражението с 0:1 срещу Септември в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Той обаче подчерта, че това е двубой, който неговият отбор трябваше да спечели. 

"Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки. Определено имахме повече ситуации, а те ни вкараха с единствения си точен удар", заяви Генчев след мача. 

"И да съжаляваме, и да искаме да върнем времето назад, няма как да го направим. Доста неприятен момент да загубим като цяло, защото сега трябва да чакаме две седмици за следващия мач. Останахме с човек по-малко и това даде отражение, но и с десет човека нямаше чисто положение пред нашата врата", каза още треньорът на Локомотив.

"Всеки червен картон е неприятен. Лошото е, че повторихме грешката от Кърджали. Недопустимо е, не мога да си го обясня", завърши той.

/ХБ/

Свързани новини

30.08.2025 00:10

Стамен Белчев: "Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух"

Септември надви Локомотив (София) с колективна игра и отборен дух, заяви старши треньорът Стамен Белчев след победата с 1:0 в София. Това бе втори успех за неговия отбор от началото на сезона в българското първенство по футбол.   "Постигнахме
29.08.2025 23:58

Септември спечели минимална победа срещу десетима от Локомотив (София) и изпрати ЦСКА на дъното в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между Септември и Локомотив (София): Септември - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78червен картон: Христо Митев 63 (Локомотив)стадион: "Локомотив",
29.08.2025 23:56

Септември се наложи над Локомотив (София)

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига: Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78 Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49 Монтана

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:37 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация