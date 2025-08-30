Станислав Генчев: "Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки"

Футболът е игра на голове и грешки, заяви старши треньорът Станислав Генчев след поражението с 0:1 срещу Септември в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Той обаче подчерта, че това е двубой, който неговият отбор трябваше да спечели.

"Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки. Определено имахме повече ситуации, а те ни вкараха с единствения си точен удар", заяви Генчев след мача.

"И да съжаляваме, и да искаме да върнем времето назад, няма как да го направим. Доста неприятен момент да загубим като цяло, защото сега трябва да чакаме две седмици за следващия мач. Останахме с човек по-малко и това даде отражение, но и с десет човека нямаше чисто положение пред нашата врата", каза още треньорът на Локомотив.

"Всеки червен картон е неприятен. Лошото е, че повторихме грешката от Кърджали. Недопустимо е, не мога да си го обясня", завърши той.