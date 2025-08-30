Подробно търсене

Стамен Белчев: "Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух"

Ивайло Георгиев
Стамен Белчев: "Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух"
Стамен Белчев: "Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух"
Стамен Белчев.Снимка / Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
30.08.2025 00:10
 (БТА)

Септември надви Локомотив (София) с колективна игра и отборен дух, заяви старши треньорът Стамен Белчев след победата с 1:0 в София. Това бе втори успех за неговия отбор от началото на сезона в българското първенство по футбол.  

"Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух", каза Белчев след мача. 

"Стана равностоен мач с битка в средата на терена, а ние се справихме в защита след първите минути. След червения картон си повярвахме, че можем да спечелим мача. За първи път завършваме с чиста мрежа, така че съм доволен от момчетата. Поздравявам ги", каза още Белчев.  

"Имам претенции за това, че трябваше да бъдем малко по-уверени след гола и да държим Локомотив далеч от вратата ни, а не да получават корнери и да треперим. Има върху какво да се работи във всички фази на играта", завърши той.  

/ХБ/

Свързани новини

30.08.2025 00:16

Станислав Генчев: "Имаше всички предпоставки да спечелим, но това е игра на голове и грешки"

Футболът е игра на голове и грешки, заяви старши треньорът Станислав Генчев след поражението с 0:1 срещу Септември в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Той обаче подчерта, че това е двубой, който неговият отбор трябваше да
29.08.2025 23:58

Септември спечели минимална победа срещу десетима от Локомотив (София) и изпрати ЦСКА на дъното в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между Септември и Локомотив (София): Септември - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78червен картон: Христо Митев 63 (Локомотив)стадион: "Локомотив",
29.08.2025 23:56

Септември се наложи над Локомотив (София)

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига: Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78 Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49 Монтана

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:38 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация