Стамен Белчев: "Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух"

Септември надви Локомотив (София) с колективна игра и отборен дух, заяви старши треньорът Стамен Белчев след победата с 1:0 в София. Това бе втори успех за неговия отбор от началото на сезона в българското първенство по футбол.

"Постигнахме победата с колективна игра и отборен дух", каза Белчев след мача.

"Стана равностоен мач с битка в средата на терена, а ние се справихме в защита след първите минути. След червения картон си повярвахме, че можем да спечелим мача. За първи път завършваме с чиста мрежа, така че съм доволен от момчетата. Поздравявам ги", каза още Белчев.

"Имам претенции за това, че трябваше да бъдем малко по-уверени след гола и да държим Локомотив далеч от вратата ни, а не да получават корнери и да треперим. Има върху какво да се работи във всички фази на играта", завърши той.