Селекционерът Джанлоренцо Бленджини включи общо 10 дебютанти в състава на България за Световното първенство по волейбол

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини включи общо 10 дебютанти в състава за предстоящото Световно първенство.

От тима, който взе участие на Мондиал 2022 в Полша, останаха само капитанът Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.

Дебют в състава ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев. Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си Световно първенство с мъжкия национален отбор. В същата група попадат и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев.

От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишен Мондиал. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на Световен шампионат.

Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат задачата да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.

Състав на България:

разпределители - Симеон Николов, Стоил Палев

диагонали - Венислав Антов, Александър Николов

посрещачи - Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев

централни блокировачи - Алекс Грозданов (капитан), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

либеро - Дамян Колев, Димитър Добрев.