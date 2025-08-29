Баскетболните националки до 16 години спечелиха сребро на Еврошампионата в Истанбул

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години спечели сребро на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Съставът, воден от старши треньора Лилия Георгиева, отстъпи пред Литва с 60:77 във финалния сблъсък на шампионата.

Националките стигнаха до първо отличие от 2012 година насам и общо второ сребро в дивизия "Б". Още с класирането си за финала те си осигуриха промоция в елитната дивизия "А" от следващата година. Българките завършиха участието си на Европейското първенство с пет победи и две загуби.

Във финала срещу Литва баскетболистките на България дадоха сериозен отпор на противника си, особено в първите три части, но в последната литовките бяха по-убедителни.

Състезателките на Литва използваха предимството си под коша, за да овладеят инициативата в началните моменти. Българките отговориха с добра игра в защита и точни стрелби на Деяна Станиславова, но техните съпернички водеха с 2 точки в края на първата част - 16:14. През втория период Литва си осигури двуцифрена разлика, но последва категорична реакция от Катрин Бозова и Габриела Коцева, които доведоха резултата до аванс от 32:31 на почивката.

След силен завършек на третата част литовките успяха да обърнат хода на събитията и дръпнаха със 7 точки 56:49 преди заключителните 10 минути. В тях българските момичета не намериха подобаващ отговор за стабилната игра на Литва, особено в нападение.

Катрина Бозова бе най-резултатна за тима на България с 20 точки и 6 асистенции. Габриела Коцева отбеляза 17 точки и 6 борби, а Деяна Станиславова завърши с 13 точки и 7 борби.