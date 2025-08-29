Подробно търсене

Баскетболните националки до 16 години спечелиха сребро на Еврошампионата в Истанбул

Кремена Младенова
Баскетболните националки до 16 години спечелиха сребро на Еврошампионата в Истанбул
Баскетболните националки до 16 години спечелиха сребро на Еврошампионата в Истанбул
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Истанбул,  
29.08.2025 22:41
 (БТА)

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години спечели сребро на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Съставът, воден от старши треньора Лилия Георгиева, отстъпи пред Литва с 60:77 във финалния сблъсък на шампионата.

Националките стигнаха до първо отличие от 2012 година насам и общо второ сребро в дивизия "Б". Още с класирането си за финала те си осигуриха промоция в елитната дивизия "А" от следващата година. Българките завършиха участието си на Европейското първенство с пет победи и две загуби.

Във финала срещу Литва баскетболистките на България дадоха сериозен отпор на противника си, особено в първите три части, но в последната литовките бяха по-убедителни.

Състезателките на Литва използваха предимството си под коша, за да овладеят инициативата в началните моменти. Българките отговориха с добра игра в защита и точни стрелби на Деяна Станиславова, но техните съпернички водеха с 2 точки в края на първата част - 16:14. През втория период Литва си осигури двуцифрена разлика, но последва категорична  реакция от Катрин Бозова и Габриела Коцева, които доведоха резултата до аванс от 32:31 на почивката.

След силен завършек на третата част литовките успяха да обърнат хода на събитията и дръпнаха със 7 точки 56:49 преди заключителните 10 минути. В тях българските момичета не намериха подобаващ отговор за стабилната игра на Литва, особено в нападение.

Катрина Бозова бе най-резултатна за тима на България с 20 точки и 6 асистенции. Габриела Коцева отбеляза 17 точки и 6 борби, а Деяна Станиславова завърши с 13 точки и 7 борби.

/КМ/

Свързани новини

29.08.2025 12:23

Селекционерът на баскетболните националки до 16 години Лилия Георгиева след влизането в елитната дивизия: "Гордостта ми няма граници"

Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години Лилия Георгиева не скри удовлетворението си от класирането на тима за елитната дивизия "А" през следващата година
28.08.2025 22:35

Баскетболните националки до 16 години се класираха за финала на Еврошампионата в Турция и спечелиха място в елитната дивизия

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години се класира за финала на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Момичетата на селекционера Лилия Георгиева победиха Швейцария
27.08.2025 15:07

България надви Босна и Херцеговина и ще играе на полуфиналите на Еврошампионата по баскетбол за момичета до 16 години

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години се класира за полуфиналите на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:08 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация