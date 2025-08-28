Подробно търсене

Баскетболните националки до 16 години се класираха за финала на Еврошампионата в Турция и спечелиха място в елитната дивизия

Кремена Младенова
Баскетболните националки до 16 години се класираха за финала на Еврошампионата в Турция и спечелиха място в елитната дивизия
Баскетболните националки до 16 години се класираха за финала на Еврошампионата в Турция и спечелиха място в елитната дивизия
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Истанбул,  
28.08.2025 22:35
 (БТА)

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години се класира за финала на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Момичетата на селекционера Лилия Георгиева победиха Швейцария с 60:52 (11:20, 16:9, 11:8, 22:15) във втория полуфинал и си спечелиха място в елитната дивизия "А" от следващата година.

Завръщането в елита на Стария континент идва след 12-годишна пауза, а националките ще добавят първи медал на сметката си от 2012 година насам, когато спечелиха сребро в дивизия "Б", както и втори при 16-годишните.

В битката за титлата в петък (29 август) от 20:30 часа българките ще се изправят срещу Литва.

Националките бяха догонващи в резултата до началото на второто полувреме. Те преодоляха няколко критични момента през първото полувреме, като във втората част швейцарките дръпнаха с 14 точки, но до почивката тимът на България намали изоставането си до 2 точки - 27:29.

Последва оспорвана трета четвърт, в края на която българките имаха точка аванс - 38:37, а в последните 10 минути те овладяха контрола върху срещата и записаха преднина от 12 точки.

Габриела Коцева бе най-резултатна за успеха на българския състав със 17 точки, от които 5 тройки, а овладя и 4 борби. Катрина Бозова се отличи с 10 точки, 7 борби и 5 асистенции.

За Швейцария Сция Сърданович реализира 13 точки, 8 борби и 7 асистенции.

/КМ/

Свързани новини

27.08.2025 15:07

България надви Босна и Херцеговина и ще играе на полуфиналите на Еврошампионата по баскетбол за момичета до 16 години

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години се класира за полуфиналите на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция
26.08.2025 10:59

Баскетболните националки до 16 години откриват четвъртфиналите на Еврошампионата в сряда срещу Босна и Херцеговина

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години ще даде старт на четвъртфиналите на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул
25.08.2025 20:26

Първа загуба за баскетболните националки до 16 години на Европейското първенство в Истанбул

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна първа загуба на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Селекцията на старши треньора Лилия Георгиева отстъпи пред Литва

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:06 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация