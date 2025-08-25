Подробно търсене

Първа загуба за баскетболните националки до 16 години на Европейското първенство в Истанбул

Кремена Младенова
Първа загуба за баскетболните националки до 16 години на Европейското първенство в Истанбул
Първа загуба за баскетболните националки до 16 години на Европейското първенство в Истанбул
снимка: Христо Стефанов/БТА (архив)
Истанбул,  
25.08.2025 20:26
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна първа загуба на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Селекцията на старши треньора Лилия Георгиева отстъпи пред Литва с 62:77 в последния си мач от група "Д" на турнира.

Националките имат в актива си три успеха и едно поражение, като заемат второ място в групата. Те вече си бяха осигурили класиране напред към елиминациите още преди днешния двубой.

На четвъртфиналите българките ще се изправят срещу тима на Босна и Херцеговина. Мачът ще се играе на 27 август (сряда).

Първата четвърт в срещата с Литва бе спечелена от противника, който фиксира преднина от 22:15 в своя полза. Във втория период отборът на Литва увеличи аванса си до 12 точки при 29:17, но съставът на България не се предаде и сведе пасива си до 2 точки - 37:39 след успешни акции на Катрина Бозова, Дебора Тенева, Виктория Зелкова и Кармен Георгиева.

След паузата преднината на литовките стана 9 точки, но националките отвърнаха за 54:59. В последните 10 минути българските баскетболистки опитаха да се доближат още, но тимът Литва не изпусна инициативата.

Катрина Бозова реализира 12 точки и 5 асистенции. Деяна Станиславова се отчете с 10 точки за българския отбор.

За Литва Габия Галванаускайте завърши с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 14 борби.

/КМ/

Свързани новини

22.08.2025 15:44

Българският национален отбор по баскетбол за девойки до 16 години постигна трета поредна победа на Европейското първенство в Истанбул

Така родните баскетболистки ще трябва да изчакат развоя на срещата между Гърция и Литва, които ще играят тази вечер от 20:30 часа. Победа на литовките ще гарантира окончателно място на българския тим сред първите осем.
21.08.2025 20:16

Втора поредна победа за баскетболните националки до 16 години на България на Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Тимът, воден от селекционера Лилия Георгиева, се справи с Гърция със 70:58
20.08.2025 23:23

Българският представителен състав по баскетбол за момичета до 16 години стартира с успех на Еврошампионата в Турция

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години започна с победа участието си на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Съставът, воден от старши треньора Лилия Георгиева, се наложи над Украйна
20.08.2025 11:05

Треньорът на националките по баскетбол до 16 години Лилия Георгиева: "Нашият отбор ще се бори да вдъхнови следващото поколение"

Селекционерът Лилия Георгиева е уверена във възможностите на българския национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години преди старта на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:55 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация