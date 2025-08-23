Българският национален отбор по баскетбол за девойки до 16 години продължава на четвъртфиналите на Европейското първенство в Истанбул

Българският национален отбор за момичета до 16 години се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Това стана факт, след като Литва надделя над Гърция със 70:54 в мач от третия кръг в група F.

След като спечелиха по-рано през деня срещу Република Северна Македония с 80:62, баскетболистките на Лилия Георгиева се нуждаеха от победа на литовките срещу гъркините, за да подпечатат окончателно класирането си в топ 8 на шампионата в южната ни съседка.

Така българките вече не могат да бъдат изместени от първите две места, даващи право на участие сред първите осем. Към момента те продължават да се намират еднолично на върха с пълен актив от три победи във временното класиране.

За българския тим следващите два дни са почивни, а на 25 август (понеделник) ще срещнат именно литовския отбор.