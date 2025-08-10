Подробно търсене

Националките по баскетбол до 16 години надвиха Люксембург в контрола

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (архив)
Ботевград,  
10.08.2025 01:14
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години постигна трети успех в контролите от подготовката си за Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. В "Арена Ботевград" отборът воден от треньора Лилия Георгиева не срещна трудности срещу Люксембург и се наложи с 87:50.

Българският тим има и три загуби в актива си в проверките преди Еврошампионата. В турския мегаполис националките ще спорят с Литва, Гърция, Украйна и Република Северна Македония. Срещите ще се играят от 20 до 29 август.

Българките ще имат още една контрола срещу Люксембург в неделя (10 август), отново в Ботевград, от 18:00 часа.

Кадетките си осигуриха двуцифрен аванс още в началото на днешния двубой, като в края на първата част водеха с 24:10. До почивката преднината на националния тим на България бе увеличена до 24 точки, което им позволи да запазят контрола над срещата.

Деана Станиславова завърши с 18 точки и 6 борби, а Габриела Коцева се отчете с 11 точки.

