Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Произведения на 5 американски композитори представи Български камерен оркестър – Добрич
Български камерен оркестър - Добрич представя „Вечер на американската музика“. Събитието е в Огледална зала „Нели Божкова“. На снимката: маестро Арто Чифчиян и музикантите от Български камерен оркестър - Добрич.Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова (ЛФ)
Добрич,  
11.12.2025 09:09
 (БТА)

“Вечер на американската музика” представи Български камерен оркестър – Добрич в Огледална зала “Нели Божкова”. На концерта маестро Арто Чифчиян запозна публиката с историята на петима американски композитори, творили музика през ХХ век.

Под негово диригентство прозвучаваха произведения, вдъхновени от ранните симфонични традиции, джазовия стил, афроамериканските корени, ритмите на Централна Америка и калифорнийския свободолюбив дух. Концертмайстор бе Ирина Олшанска.

Първото произведение, което бе представено в концертната програма, бе Сюита в три части за струнен оркестър от Артър Фут. По думите на маестро Чифчиян Артър Фут е романтичен композитор, органист и член на групата “Бостънска шесторка”.

Концертът продължи с “Приспивна песен” от композитора Джордж Гершуин, написана през 1919–1920 година за струнен квартет.

Добричката публика чу изпълнение на „Танци от Панама“ от Уилям Грант Стил - сюита от четири различни танца от централноамериканския регион. Бе представена и “Елегия” от композитора и диригент Джак Джарет. 

В края на концертната програма музикантите от Български-камерен оркестър – Добрич изсвириха „Естествено момче“ от 1948 година.

Маестро Арто Чифчиян благодари на публиката, която бе дошла на концерта, посветен на американската музика.

В днешния ден празничен концерт ще представи хор „Добруджански звуци“, с диригент Елвира Пастърмаджиева.

 

/ТС/

Списание ЛИК

