Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 г. беше приет на първо четене от Комисията по енергетика

Камелия Цветанова
БТА, София (11 декември 2025) Парламентарната комисия по енергетика провежда заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: министърът на енергетиката Жечо Станков.Снимка: Минко Чернев/БТА (ВЯ)
София,  
11.12.2025 08:44
 (БТА)

Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 г. бе приет на първо четене от Комисията по енергетика към Народното събрание с 11 гласа "за", 4 гласа "против" и един глас "въздържал се". 

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. информацията и документите по бюджетната процедура са изготвени в евро при официален валутен курс спрямо Закона за въвеждане на еврото в Република България - 1,95583 лева за 1 евро.

Министърът на енергетиката Жечо Станков посочи, че заложените приходи в бюджета на Министерството на енергетиката (МЕ) са 193 милиона евро, а разходите са 41 милиона което означава, че МЕ е един от донорите на държавния бюджет от гледна точка на това, че събира повече приходи, отколкото са му разходите.

По думите му в частта енергетика бюджетът отговаря на това, което МЕ е подало.

Заложено е повишаването на приходите от концесии, заложени са средства за държавни гаранции за осъществяване на ключови проекти от държавните дружества като "Булгартрансгаз", Националната електрическа компания и Българския енергиен холдинг, допълни министърът. 

В отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Радослав Рибарски за помощи за енергийни бедни, Станков обясни, че във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост в момента МЕ съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на електронното управление са стартирали разработването на съответния софтуер. За да можем да насочим конкретни средства към български граждани, то те първо трябва да бъдат в съответствие с дефиницията приета от Народното събрание за енергийната бедност и в съответствие да бъдат насочени средства към тях. Аз винаги съм бил любител не на еднократното заплащане на социални средства, а на база изплащане на средства, които в дългосрочен план ще доведат до намаляване на техните разходи за енергия, посочи Станков.

/СЛС/

