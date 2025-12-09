Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене новия вариант на проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавата за 2026 г.

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на първо четене новия вариант на проектобюджетите на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и на държавата за 2026 г., става известно от информация, публикувана на страницата на Народното събрание в интернет.

БТА припомня, че Министерството на финансите публикува на 5 декември, новия проект на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., като по-рано през деня синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха съгласие относно основните параметри в проекта.

Първоначално разработените проекти на бюджетни закони за 2026 г., които бяха одобрени от Министерския съвет и внесени за разглеждане в Народното събрание през ноември, бяха оттеглени с решение от 2 декември на Министерския съвет.

Вчера след разглеждане на проектобюджетите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., съобщиха от правителствената пресслужба. По-късно стана известно, че трите проектобюджета са внесени в Народното събрание, показа справка на БТА в сайта на парламента.

В резултат на съвместната ни работа успяхме да предложим един бюджет, който ще даде възможност на България да влезе спокойно и достойно в еврозоната, каза министърът на финансите Теменужка Петкова след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според проектобюджета размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП през 2027 г. и 2,4 процента от БВП през 2028 г.

Въз основа на допусканията през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне до 37,6 млрд. евро (31,3 процента от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2 процента от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36,6 процента от БВП) през 2028 г. През 2026 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Размерът на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма е 50 402,3 млн. евро през 2026 г.

Размерът на общите разходи по консолидираната фискална програма е 54 051,9 млн. евро през 2026 г., 55 091,2 млн. евро през 2027 г. и 58 007,1 млн. евро през 2028 г. По националното правило по Закона за публичните финанси разходите са в размер на 40,1 процента от БВП за 2026 г., 39,9 процента от БВП за 2027 г. и 40 процента от БВП за 2028 г.

От 1 януари 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица става 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица е в размер на 2300 евро за 2026 г. Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. от 550,67 евро на 620,20 евро и осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2025 г., считано от 1 юли на съответната година по т.нар. швейцарско правило. Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - от 398,81 евро на 460,17 евро. Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши 2 години се повишава от 50 на 75 на сто.

Предвижда се прилагане на обща политика по доходите чрез увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 10 процента и отпадане на автоматичните механизми за определяне на размера на възнагражденията в определени сектори, обвързани със средната работна заплата. Запазва се политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Стартира Програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро за 2026 г.

Освен разглеждането на трите проектобюджета, дневният ред на заседанието на бюджетната комисия включва и обсъждане на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.