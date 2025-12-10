Министрите Теменужка Петкова и Красимир Вълчев влязоха в сблъсък с Асен Василев от ПП-ДБ за парите за образование, наука и здравеопазване

Министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев влязоха в спор с депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев за парите за образование, наука, култура, спорт и здравеопазване в проектобюджета за догодина и в тригодишната бюджетна прогноза. Това стана по време на дебатите по шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков" за провал в икономическата политика.

"Г-н Желязков, призовавам ви да подадете оставка, да не карате площада да стигне до ексцесии, за да я получи", обърна се лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев към премиера Росен Желязков в началото на изказването си. Тази оставка е необходима, защото това правителство краде бъдещето на българския народ, в т. ч. от гледна точка на икономиката, каза той.

Василев посочи, че през 2027 г. плановете на управляващите са да вдигнат данъци и осигуровки, да намалят парите за образование и наука и да замразят парите за здравеопазване. Той цитира думи на министър-председателя, че до края на септември ще се реши проблемът със заплатите на младите лекари и на медицинските сестри. Не е решен проблемът, днес медицинските сестри протестират, посочи Асен Василев. Сигурен съм, че не е Ваше решението 200 млн. да бъдат спестени точно от медицинските сестри, за да вържете версия две на бюджета, коментира той. Тук е същественият проблем - не можете да взимате самостоятелно решение, посочи Василев. Затова, според него, това правителство трябва да си ходи, защото даже и да иска не може да взема решения, които са в интерес на българските граждани.

Ако не ме лъже паметта, допреди няколко дни обяснявахте, че не искате оставката на правителството, искате само нов бюджет. Кой ви накара да си промените мнението, попита в отговор министърът на финансите Теменужка Петков. По отношение на вашите сметки за спорт, образование и култура, отново Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е в основата, посочи тя. Петкова обясни, че планът приключва през август 2026 г. Вие сте писали последния план, вътре една основна част от инвестициите в проектите са в образование, култура, спорт и здравеопазване, отбеляза финансовият министър и попита Василев, след като има спомен за това, защо тогава манипулира общественото мнение.

Предвидили сме 30 млн. евро само за младите лекари, отбеляза още Петкова. Понеже всички са ни важни, сме намерили решение и за медицинските сестри, посочи тя. Министърът обясни, че са намерили 100 млн. евро по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за медицинските сестри. Въпросът с младите лекари и с медицинските сестри е решен, протестира ви се на Вас, а не на тях, коментира Теменужка Петкова.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че разходите за образование не намаляват като номинална стойност. Действително има намаление спрямо оттегления бюджет, но то не е реално, посочи той. По думите му това намаление се дължи на това, че е отпаднало намалението на осигуровките с 2 процентни пункта и Министерството на финансите е прецизирало заложените разходи за сметка на ПВУ. Нямаме реално намаление на разходите, напротив имаме две увеличения, едното е за БАН, другото е на държавните висши училища, заради общото увеличение с 10 % на възнагражденията на всички, включително и на неакадемичния персонал, посочи Вълчев.

Днес казахте, че крадем от бъдещето, ако видим структурите на разходите в бюджета - едната група са текущи, социални разходи, другата група разходи са за развитие. Тук са разходите за образование и наука, за инфраструктура и за привличане на инвестиции, посочи просветният министър. Той посочи, че през 2021 г. бившият финансов министър Асен Василев е отрекъл благоразумната бюджетна политика. "Вие сте идеологът на разгулната бюджетна политика, вие сте този, който я проповядваше. Вие разказахте разказа, че можем да харчим повече, без да увеличаваме данъците, всъщност това беше голямата лъжа", коментира Красимир Вълчев.