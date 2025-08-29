Държавна опера - Стара Загора представи "Цар Калоян" от Панчо Владигеров на откритата сцена край язовир "Копринка"

Операта "Цар Калоян" от Панчо Владигеров постави началото на тазгодишното участие на Държавна опера - Стара Загора в Празниците в Долината на тракийските царе под надслов "На брега на древния Севтополис". Официален гост на спектакъла, изпълнен тази вечер на откритата сцена край язовир "Копринка", беше Старозагорският митрополит Киприан, който е и диригент на някои от спектаклите на старозагорския културен институт.

Спектакъла на живописната сцена дирижира главният диригент на Старозагорската опера маестро Ивайло Кринчев, а в ролята на цар Калоян влезе баритонът Кирил Манолов. Царица Мария беше Емилия Джурова, Балдуин – Борис Тасков. В ролята на Борил зрителите видяха Милко Михайлов, а в ролята на българския архиепископ – Ивайло Джуров. Режисьор на постановката е Вера Петрова, автор на костюмите и сценичния дизайн е Гендони, хореографията и пластиката са от Силвия Томова, хормайстори – Младен Станев и Стефания Русева.

„Цар Калоян“ е първата българска опера, поставяна многократно и в чужбина. Със своята мащабност и оригинална интерпретация на събития, свързани с българската история, монументалното произведение разказва през погледа на Владигеров, либретиста Николай Лилиев и великолепния първоизточник на разказа – романа на Фани Попова-Мутафова „Солунският чудотворец”.

Премиерата на операта "Цар Калоян" се състоя в Стара Загора през юли т.г., след което тя беше представена във Велико Търново на автентичния декор на Царевец.

Държавна опера - Стара Загора участва в Празниците в Долината на тракийските царе за пета поредна година. В това издание на откритата сцена край Казанлък предстои също оперно-театралната приказка по Карло Гоци „Красива птичка с цвят зелен”, мюзикълът „Ромео и Жулиета” по Уилям Шекспир и операта „Набуко” от Джузепе Верди. Програмата "На брега на древния Севтополис" е сред акцентите в програмата на празниците, които започнаха вчера с официално откриване край Тракийската гробница в Казанлък и ще продължат до 7 септември.