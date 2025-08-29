Нека видим първо мотивите, каза председателят на парламента Наталия Киселова във връзка с намеренията за вот на недоверие

Нека да видим първо какви са мотивите и какво е основанието. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова във връзка със заявеното намерение от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон. „След това да видим как ще бъдат проведени дебатите, защото има няколко аспекта. От една страна, предстои приемане на бюджет, който ще бъда първият в евро и за това една част от опозицията ще опита да се противопостави. Друга част от опозицията, тъй като има желание да се отдели, търси други теми“, каза Киселова.

На въпрос дали „вижда в Мария Филипова като потенциален конкурент за поста“ на служебен премиер, ако тя бъде избрана за заместник-омбудсман, Киселова отговори: „Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена“.