ИРНА: Иранското посолство във Великобритания призова да бъде обърнато внимание на лишения от свобода ирански гражданин

Посолството на Иран в Лондон изрази дълбока загриженост относно влошаващото се здравословно състояние на ирански гражданин, задържан в затвора Франкланд в североизточна Англия и призовава британските власти спешно да улеснят хоспитализацията му и достъпа до основни медицински грижи, предава иранската новинарска агенция ИРНА.

В съобщение, публикувано в социалната мрежа „Екс“ (Х) вчера, посолството написа, че на 27 август 2025 г. посланикът на Иран във Великобритания Сейед Али Мусави се е срещнал с Ричард Джон, ирански християнски гражданин, който лежи в затвора Франкланд повече от две десетилетия. Джон многократно е изразявал желанието си да се завърне в Иран.

В изявлението се добавя, че Джон, който страда от тежко заболяване, е поискал спешна хоспитализация и достъп до спешна медицинска помощ.

Посланик Мусави го увери, че случаят му, включително необходимостта от подходящи медицински грижи, ще бъде разгледан незабавно от компетентните британски власти.

Иранското посолство изтъкна, че здравословното състояние на Джон е критично и че са необходими незабавни действия, за да се спаси животът му.

През юли 2024 г. Казем Гарибабади, тогавашният секретар на Висшия съвет за правата на човека на Иран, критикува британското правителство за отказа да помилва и репатрира Джон.

В писмо до Министерството на външните работи Гарибабади посочи, че Джон, който е осъден на доживотен затвор в Обединеното кралство, се е отказал от британското си гражданство с надеждата да бъде освободен от затвора и да се върне в Иран.

Въпреки това, Комисията по условно освобождаване към Министерството на правосъдието на Обединеното кралство продължава да се противопоставя на помилването и депортирането му, добави той.

Гарибабади също така отбеляза, че на Джон не е бил предоставен нито един ден отпуск през последните 20 години, а британските власти дори са блокирали прехвърлянето му в специализирана защитена болница, за да му бъде оказана помощ.

