Подробно търсене

Влязохме плахо в мача и ни липсваше ефективност в нападение, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след загубата от Ботев Враца

Асен Даскалов
Влязохме плахо в мача и ни липсваше ефективност в нападение, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след загубата от Ботев Враца
Влязохме плахо в мача и ни липсваше ефективност в нападение, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след загубата от Ботев Враца
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Враца,  
29.08.2025 22:12
 (БТА)

Изказвания след мача от седмия кръг в Първа лига между Ботев Враца и Черно море (1:0):

Илиан Илиев (треньор на Черно море):
"Задаваме си въпроса какво се случва. След дербито (със Спартак Варна) не знаем какво точно се случва. Стана най-логичното, въпреки че можеше да измъкнем и равенство 0:0, но поведението не ни е добро в последните два мача. 

Почивката идва навреме, за да изчистим главите, да променим поведението ни, желанието, хъса и агресията. Това са все неща, с които сме се отличавали в последните сезони.

Влязохме по-плахо в мача. Куцаше ни изнасянето на топката. Липсваше ни и ефективност в нападение. 

Трябва да си върнем манталитета, с който спечелихме доста неща в последните години. Ако не го направим, ще страдаме. Качеството го имаме, но без нещата, които изброих, то отива на вятъра." 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:07 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация