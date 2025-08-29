Влязохме плахо в мача и ни липсваше ефективност в нападение, заяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след загубата от Ботев Враца

Изказвания след мача от седмия кръг в Първа лига между Ботев Враца и Черно море (1:0):

Илиан Илиев (треньор на Черно море):

"Задаваме си въпроса какво се случва. След дербито (със Спартак Варна) не знаем какво точно се случва. Стана най-логичното, въпреки че можеше да измъкнем и равенство 0:0, но поведението не ни е добро в последните два мача.

Почивката идва навреме, за да изчистим главите, да променим поведението ни, желанието, хъса и агресията. Това са все неща, с които сме се отличавали в последните сезони.

Влязохме по-плахо в мача. Куцаше ни изнасянето на топката. Липсваше ни и ефективност в нападение.

Трябва да си върнем манталитета, с който спечелихме доста неща в последните години. Ако не го направим, ще страдаме. Качеството го имаме, но без нещата, които изброих, то отива на вятъра."