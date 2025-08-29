Подробно търсене

Владислав Найденов изведе Ботев (Враца) до победа срещу Черно море във футболното първенство

Ивайло Георгиев
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПГ)
Враца,  
29.08.2025 21:40
Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между Ботев (Враца) и Черно море (Варна): 

Ботев (Враца) - Черно море (Варна) - 1:0 (0:0) 
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49 
стадион: "Христо Ботев", Враца 
главен съдия: Георги Кабаков 
жълти картони: Даниел Генов, Мартин Ачков (Ботев); Жоао Педро, Живко Атанасов, Влатко Дробаров (Черно море). 

състав на Ботев: Димитър Евтимов, Ариан Кабаши, Владислав Найденов (85-Божидар Пенчев), Даниел Генов (77-Мартин Дичев), Илия Юруков, Мартин Петков (46-Аймен Суда), Мартин Ачков, Мартин Смоленски (90-Радослав Цонев), Милен Стоев, Никола Влайкович и Хосе Гайегос (77-Антоан Стоянов).  

състав на Черно море: Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Даниел Хил, Васил Панайотов (79-Асен Чандъров), Давид Телеш (79-Мартин Милушев), Жоао Педро (68-Николай Златев), Георги Лазаров, Фелипе Кардосо (68-Уеслен Жуниор) и Густаво Франса (46-Селсо Сидни).  

Владислав Найденов се разписа след индивидуален пробив в началото на второто полувреме и Ботев (Враца) спечели с 1:0 над Черно море (Варна) в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Това бе втори успех за врачани от началото на сезона и те се изкачиха на седмо място, с две точки зад "моряците". 

Първата ситуация в мача бе за врачани в средата на първото полувреме, но Милен Стоев бе неточен с глава. Домакините атакуваха опасно и в 40-ата минута, когато Хосе Гайегос направи индивидуален пробив, достигна границата на наказателното поле и стреля във вратата на гостите. Ударът обаче бе уловен от Пламен Илиев. 

Почивката дойде при нулево равенство и без големи положения за гостите от Варна, които логично изостанаха в резултата в началото на втората част. В 49-ата минута Владислав Найденов проби по дясното крило и отправи удар, а топката се отклони от крака на Влатко Дробаров и влезе в мрежата на Черно море. 

Варненци отправиха първия си точен удар едва в 83-ата минута, когато резервата Селсо Сидни надскочи Милен Стоев и стреля с глава, но право в ръцете на Димитър Евтимов. Така "моряците" допуснаха първо поражение през сезона и останаха на четвърто място с 12 точки. По една повече имат Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948. 

