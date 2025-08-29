Подробно търсене

Христо Янев за футболистите на Ботев: "Шапки долу"

Ивайло Георгиев
Христо Янев / Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Враца,  
29.08.2025 21:55
 (БТА)

Старши треньорът Христо Янев поздрави футболистите на Ботев (Враца) за играта им от началото на сезона и победата с 1:0 срещу Черно море (Варна) в мач от седмия кръг на efbet Лига. Врачани вече са с два успеха от началото на сезона и имат десет точки. 

"Знаем къде бяхме преди месец, знаем какъв път изминахме и знаем в момента какво представляваме като отбор. Днес видях много качествен футбол от нашите играчи, шапки долу. Трябва да продължим да правим това и да се възползваме от шансовете, които противникът ни дава. Спечелихме заслужено", заяви Янев. 

"Искам за нас да се говори като за отбор, който се развива в правилната посока и развива български футболисти. На 30 секунди бяхме от това да нямаме загуба, но паднахме от Лудогорец. 

"Ръководството ми даде възможност да избера футболистите, от които имам нужда. Стараем се да бъдем перфектни и да играем така, както тренираме. Надявам се да задържим ентусиазма на феновете и да докараме дори повече на стадиона, защото този отбор има потенциал". 

/ХБ/

Към 23:07 на 29.08.2025 Новините от днес

