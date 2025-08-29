Редовната консумация на кисело мляко е свързана с около 19% по-нисък риск от диабет, каза д-р Джан Джун Хан в Момчиловци

Китайско изследване показва че редовната консумация на кисело мляко е свързано с около 19% по-нисък риск от диабет тип 2. Това заяви д-р Джан Джун Хан на откритата дискусия на тема „Здраве и дълголетие – природата и науката в полза на човека“ на започналия в Момчиловци Фестивал на киселото мляко. Български и китайски медици и експерти представиха традиции в здравословното хранене в двете държави, а във фокуса на форума са качествата на българското кисело мляко. Осмото издание на Фестивала на киселото мляко събра стотици посетители и туристи от страната, както и гости от Китай. Празникът се провежда в партньорство с китайската компания „Брайт Деъри“, която разпространява на пазара в азиатската държава млечни продукти с марка „Момчиловци“.

Фестивалът стана символ на приятелство, което изгражда мост между два континента и две различни култури, популяризирайки Момчиловци като магнетично място със съхранени традиции, вяра и мъдрост, каза при откриването на празника Сийка Суркова, кмет на Момчиловци. Тя подчерта, че родопското село се развива и става все по-привлекателно място за дом на млади семейства, а този летен туристически сезон е най-успешният досега. Туризмът в Момчиловци и региона се нуждае от засилена реклама в Китай като съществуваща дестинация с различни възможности, каза Суркова.

„Това традиционно събитие придоби много по-голям смисъл от празник на фолклорното и кулинарно изкуство. Фестивалът се превръща в посланик на здравословния начин на живот“, каза на церемонията по откриването областният управител на Смолян Захари Сираков. Той припомни, че Момчиловци и целият регион са извор на здраве, каквото е и българското кисело мляко. В област Смолян природните условия благоприятстват производството на качествени хранителни продукти, които в съчетание с чистия въздух, наличието на минерални извори, възможностите за планински туризъм са предпоставка за дълъг и пълноценен живот, допълни областният управител.

Фестивалът на киселото мляко не е просто кулинарно събитие, а мост между поколенията, между традицията и съвременността, между местното и световното, е посочено в поздравителен адрес от кмета на Смолян Николай Мелемов.

Изложение на млечни продукти, художествени занаяти, павилион на китайската култура и занаяти са част от фестивалната програма. Китайски щандове представят млечни продукти с името на Момчиловци, изписано с йероглифи.

„Това е уникално място, силно асоциирано с дълголетието. Тук има уникално съчетание от климат, невероятна природа, чист въздух и богатата функционална храна киселото мляко, което е много известно не само в България и е свързано с неговите ползи за дълголетието“, каза д-р Райна Стоянова, участник в дискусията. Д-р Джан Джун Хан определи Момчиловци като прочутото българско село на дълголетието. Тя допълни, че независимо от културни и исторически различия между България и Китай, и двете нации отдават значение на това как всекидневната диета и начинът на живот оформят дългосрочното здраве.

Д-р Джан Джун Хан представи резултати от проучване сред потребителите в азиатската държава, според което около 190 милиона китайци смятат, че страдат от лактозна непоносимост, а около 2/3 от тях вярват, че изобщо не могат да пият мляко. Това възприятие сериозно ограничава разпространението на млечните продукти, каза д-р Джан Джун Хан. Според нея киселото мляко е важен пробив в това отношение, тъй като при процеса на ферментация лактозата частично се разгражда от млечнокиселите бактерии, което го прави по-подходящо за хората с лактозна непоносимост. „Голямо китайско изследване установи, че редовната консумация на кисело мляко е свързано с около 19% по-нисък риск от диабет тип 2. Клинични проучвания показват, че киселото мляко, съдържащо бифидобактерии или лактобацили подобрява разнообразието на чревната микрофлора, подпомага имунната регулация и контрола на кръвната захар“, каза д-р Джан Джун Хан. Тя цитира китайската поговорка „След всяко ядене направи 100 крачки и ще живееш до 99 години“. Съвременните медицински изследвани потвърждават тази мъдрост, каза китайският учен.