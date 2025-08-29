site.btaОБНОВЕНА Пожарът край Панагюрище е локализиран
Пожарът, който пламна малко преди 17:00 ч. в района на стрелбището над Панагюрище, е локализиран, съобщиха за БТА от общината.
Екипи на пожарните служби в Панагюрище, Стрелча и Пазарджик, както и Доброволното формирование от Панагюрище и служители от Горското стопанство в града са взели участие в потушаването му.
Причините за инцидента и щетите предстои да бъдат установени.
/РИ/
