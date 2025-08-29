Севлиевската група Bazooka Giganta откри „Хоталич Рок Фест“ 2025. Събитието започна тази вечер и ще продължи утре.

Общо осем рок групи ще излязат на сцената на „Хоталич Рок Фест“ 2025. Сред тях са Hammerhead, Svetlio&The Legends, Bazooka Giganta, Tornado, Йордан Петев и Live Bang, "Ренегат", Odd Crew и Б.T.Р. Тази година организаторите са решили да променят разположението на сцената и посоката на ориентация на публиката за нейно удобство, съобщиха по време на откриването от Община Севлиево.

Предвиден е безплатен транспорт от град Севлиево до крепостта Хоталич, а за желаещите да къмпингуват има осигурени безплатни места в близост до фестивалната територия.

Фестивалът „Хоталич“ се провежда ежегодно от 2017 година насам. През 2024 г. събитието се състоя на 23-ти и 24 август. И тази година достъпът до феста е напълно безплатен, казаха организаторите.