Борусия Дортмунд привлече нападател от Уулвърхемптън

Португалският нападател Фабио Силва напусна английския футболен клуб Уулвърхемптън Уондърърс и подписа договор с германския Борусия Дортмунд до юни 2030, съобщава агенция ДПА. Трансферът е оценяван на 22.5 милиона евро, но има и допълнителни бонуси.

Силва се присъедини към Уулвс през 2020, но прекара последните три години под наем в Андерлехт, ПСВ Айндховен, Рейнджърс Глазгоу и Лас Палмас.

"Познавам Борусия Дортмунд като клуб със страстни, невероятни фенове. За мен е чест, че вече съм част от всичко това. Чакам с нетърпение да заиграя. Надявам се да се приспособя възможно най-бързо. Ще дам всичко от себе си", заяви португалският национал.