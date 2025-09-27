Нападателят на Борусия Дортмунд Фабио Силва отхвърли твърденията, че умишлено е скрил за претърпяна операция

Новият нападател на Борусия Дортмунд Фабио Силва отхвърли твърденията, че е скрил скорошна операция на слабините от германския клуб.

23-годишният Силва беше привлечен през миналия месец за 20 милиона евро от Уулвърхямптън. Според информации в местните медии, представителите на отбора от Дортмунд са разбрали за интервенцията, която е претърпял през юни, едва по време на задължителния медицински преглед.

Португалецът заяви пред вестник Ruhr Nachrichten, че съобщенията, че умишлено е държал клуба от Бундеслигата в неведение, не са верни.

"Вярно е, че претърпях операция миналия сезон. Но нищо никога не е било умишлено скрито. По време на операцията бях играч на Улвърхямптън. Заедно с клуба и моя екип решихме да не разкриваме никакви подробности за контузията или процедурата", коментира Фабио Силва.

"Докато контактът с Борусия Дортмунд стана по-интензивен, процедурата вече беше приключила преди повече от два месеца", добави футболистът.

Силва все още не е играл за новия си тим поради проблем с аддукторите, но сега е здрав и може да дебютира по-късно днес в мача срещу Майнц.

"Чувствам се наистина добре сега и очаквам с нетърпение да играя отново възможно най-скоро", заяви португалският нападател.