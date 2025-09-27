Подробно търсене

Победи за Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг и Байер Леверкузен в петия кръг на Бундеслигата

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Michael Probst
Майнц,  
27.09.2025 18:35
 (БТА)

Борусия Дортмунд постигна четвърта поредна победа от началото на сезона в Бундеслигата, след като надигра Майнц с 2:0 като гост в среща от петия кръг. Тимът от Дортмунд запази второто си място във временното класиране с 13 точки, на 2 зад лидера Байерн Мюнхен, който все още няма загуба в шампионата. Отборът на Майнц е 13-и към момента с 4 точки в актива си.

Гостите поведоха в 27 минута с попадение на Даниел Свенсон, който бе изведен чудесно от Юлиан Бранд. Интересното е, че Бранд започна като титуляр, след като трябваше да замени нападателя Серу Гираси, който почувствал болки в бедрото на загрявката преди двубоя.

Малко преди почивката, в 40-ата минута Карим Адейеми покачи аванса на Борусия Дортмунд на 2:0, възползвайки се от нова асистенция на Юлиан Бранд.

Домакините приключиха двубоя с човек по-малко заради директния червен картон за Робин Центнер в 67-ата минута заради нарушение срещу Адейеми.

РБ Лайпциг също направи серията си от четири поредни успеха, побеждавайки Волфсбург с 1:0 като гост. РБ Лайпциг е трети с 13 точки в актива си, докато за Волфсбург загубата бе втора поредна и остави отбора на 12-о място в подреждането с 5 точки към момента.

Единственият гол в срещата бе дело на Йоан Бакайоко още в осмата минута. Кристоф Баумгартнер пропусна дузпа за РБ Лайпциг в 90-ата минута на мача.

Байер Леверкузен записа втора победа в последните си три срещи от Бундеслигата, след като се наложи с 2:1 над Санкт Паули като гост. Футболистите на Байер се изкачиха на осма позиция във временното класиране със събраните 8 точки, а Санкт Паули допусна второ поредно поражение и се намира на шесто място със 7 точки. 

Двата състава си размениха по един гол през първото полувреме. Гостите от Леверкузен поведоха с попадение на Едмонд Тапсоба в 25-ата минута, а само седем по-късно Хауке Вал бе точен за 1:1. Победният гол за Байер Леверкузен реализира Ернест Поку в 58-ата минута.

В друг двубой от петия кръг в германския футболен шампионат Хайденхайм постигна домакинска победа с 2:1 на Аугсбург след попадения на Микел Кауфман в 47-ата и на Сърлорд Конте в 54-ата минута. За гостите точен бе Филип Тиц в осмата минута на добавеното време.

За Хайденхайм това бе първи успех от началото на сезона след четири поредни загуби, а от друга страна Аугсбург претърпя четвърто поредни поражение след единствената си победа в първия кръг.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Майнц - Борусия Дортмунд       - 0:2
Санкт Паули - Байер Леверкузен - 1:2
Волфсбург - РБ Лайпциг         - 0:1
Хайденхайм - Аугсбург          - 2:1

по-късно днес:
Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт

в неделя:
Фрайбург - Хофенхайм
Кьолн - Щутгарт
Унион Берлин - Хамбургер ШФ

от петък:
Байерн Мюнхен - Вердер Бремен  - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Байер Леверкузен с 8, Кьолн и Санкт Паули с по седем и други.

/КМ/

В допълнение

Към 19:21 на 27.09.2025 Новините от днес

