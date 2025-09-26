Подробно търсене

Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек вярва, че може да се пребори за титулярно място в тима на Германия за Мондиал 2026

Кремена Младенова
Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек вярва, че може да се пребори за титулярно място в тима на Германия за Мондиал 2026
Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек вярва, че може да се пребори за титулярно място в тима на Германия за Мондиал 2026
снимка: Bernd Thissen/dpa via AP
Дортмунд,  
26.09.2025 14:06
 (БТА)

Защитникът Нико Шлотербек вярва, че може бързо да се завърне в националния отбор на Германия по футбол, след като се възстанови от контузия на коляното и се стреми към титулярно място за Световното първенство догодина.

Шлотербек скъса менискуса си през пролетта, но се завърна в игра за своя клуб Борусия Дортмунд през миналия уикенд при победата с 1:0 над Волфсбург в Бундеслигата.

Селекционерът на държавния тим на Германия Юлиан Нагелсман ще номинира през следващата седмица състава за квалификациите срещу Люксембург на 10 октомври и Северна Ирландия на 14 октомври за Мондиал 2026.

Шлотербек заяви пред вестник Westdeutsche Allgemeine Zeitung, че е "доста оптимистично настроен като цяло, защото вече се получиха 90 минути" срещу Волфсбург.

"Ще го обсъдя с клуба. Всичко зависи от това как чувствам коляното си", добави той, целейки да получи повече игрово време.

Юлиан Нагелсман би могъл да използва Шлотербек добре, тъй като към момента защитата изглежда уязвима, а друг централен защитник Антонио Рюдигер е контузен.

Нико Шлотербек коментира че е бил в "много добра" комуникация с Нагелсман и че "целта ми е да си осигуря място като титуляр до Световното първенство".

Шлотербек добави, че е щастлив да се завърне на терена след половин година отсъствие.

"Най-лошото нещо от контузията беше, че вече не можех да играя пред феновете. Ужасно ми липсваше. Ние, футболистите, се нуждаем от адреналин, от конкуренция и фенове", завърши той.

/КМ/

Свързани новини

25.09.2025 17:41

Борусия Дортмунд очаква да продължи серията си без загуба, каза треньорът Нико Ковач

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач заяви, че очаква отборът му да продължи серията си без загуба в Бундеслигата, когато гостува на Майнц 05 в събота. Дортмунд, който е домакин на Атлетик Билбао в Шампионската лига в сряда, вече има 12 мача без
19.09.2025 18:50

Германският национал Нико Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след пет месеца лечение на контузия

Германският национал Нико Шлотербек се завръща в игра след като се възстанови от разкъсване на менискус и може да бъде на терена още в мача от Бундеслигата срещу Волфсбург в неделя, заяви треньорът Нико Ковач на пресконференция днес. "Toй направи
16.09.2025 18:24

"Нико Шлотербек знае какво има в Борусия Дортмунд", заяви спортният директор на клуба Себастиан Кел

"Нико Шлотербек знае какво има в Борусия Дортмунд", заяви спортният директор на германския клуб Себастиан Кел по повод възстановяващия се от травма защитник и потенциалното подновяване на договора му
11.09.2025 16:35

Нико Шлотербек все още не е готов да се завърне на терена

Защитникът Нико Шлотербек все още не е готов, за да се завърне на терена и ще се нуждае от повече време за възстановяване от травмата в коляното, която го мъчи. Това каза старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач
23.05.2025 13:06

В Борусия Дортмунд вече са избрали футболистите, които да оформят ядрото на отбора за следващия сезон

Футболистите на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек, Валдемар Антон, Юлиан Риерсон, Ян Коуто и Даниел Свенсон ще останат в отбора и през следващата кампания в Бундеслигата и Шампионската лига

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:12 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация