Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач: "Отборът игра много дисциплинирано и организирано"

Кремена Младенова
снимка: Harry Langer/dpa via AP
Дортмунд,  
27.09.2025 20:23
Воденият от старши треньора Нико Ковач тим на Борусия Дортмунд се намира на второ място във временното класиране в Германия с 13 точки, след победата си като гост на Майнц с 2:0 в среща от петия кръг.

"Нещата се случиха точно както искахме", каза Ковач на пресконференцията след двубоя, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Отборът игра много дисциплинирано и организирано. Вкарахме голове в правилните моменти и днес видях как тимът изигра гостуването както трябва", добави наставникът на Борусия Дортмунд.

"Гледаме само себе си. Знам, че футболът в Германия има очаквания Байерн да не върви сам този сезон. Но трябва да гледаме на нещата в перспектива. Това е петият кръг в Бундеслигата и все още е началото на сезона. Засега се справяме добре", заяви още Нико Ковач.

