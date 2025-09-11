Нико Шлотербек все още не е готов да се завърне на терена

Защитникът Нико Шлотербек все още не е готов, за да се завърне на терена и ще се нуждае от повече време за възстановяване от травмата в коляното, която го мъчи. Това каза старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач.

Шлотербек скъса менискус през април и бе опериран. В последните дни той бе забелязан в тренировките на Борусия, но според Ковач все още не е готов за игра.

"Нико се завръща след пет месеца отсъствие. Неговите тренировки все още са доста леки. Той е ключов играч както за нас, така и за националния отбор на Германия. Но на първо място той трябва да бъде здрав, да тренира и да започне да играе за Борусия. В момента той не е готов дори да бъде на пейката за предстоящите мачове", каза Ковач.

В събота "жълто-черните" гостуват на Хайденхайм. На 16 септември тимът започва и участието си в Шампионската лига с визита на Ювентус.