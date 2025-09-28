Подробно търсене

Фрайбург и Хофенхайм направиха равенство в двубой от петия кръг на Бундеслигата

Кремена Младенова
снимка: Philipp von Ditfurth/dpa via AP
Фрайбург,  
28.09.2025 18:35
 (БТА)

Фрайбург и Хофенхайм завършиха при равенство 1:1 в двубой от петия кръг на футболния шампионат на Германия. Тимът на Фрайбург заема седмо място във временното класиране със 7 точки, докато Хофенхайм също има 9 точки в актива си и се намира на девета позиция.

Домакините от Фрайбург поведоха още в третата минута след точен изстрел на 33-годишния защитник Лукас Кюблер. Голът първоначално не бе признат зарази съмнения за засада, но след преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж-ВАР попадението бе зачетено.

Хофенхайм изравни десет минути по-късно чрез косовския нападател Фисник Аслани.

Тим Лемперле можеше да донесе победата на гостите в 88-ата минута, но пропусна, а две минути по-късно и Мухамед Дамар пропиля възможност за Хофенхайм.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Фрайбург - Хофенхайм - 1:1

по-късно днес:
Кьолн - Щутгарт
Унион Берлин - Хамбургер ШФ

от събота:
Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт - 4:6
Майнц - Борусия Дортмунд                    - 0:2
Санкт Паули - Байер Леверкузен              - 1:2
Волфсбург - РБ Лайпциг                      - 0:1
Хайденхайм - Аугсбург                       - 2:1

от петък:
Байерн Мюнхен - Вердер Бремен               - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Айнтрахт е четвърти с 9 точки и други.

/КМ/

