Фрайбург и Хофенхайм направиха равенство в двубой от петия кръг на Бундеслигата

Фрайбург и Хофенхайм завършиха при равенство 1:1 в двубой от петия кръг на футболния шампионат на Германия. Тимът на Фрайбург заема седмо място във временното класиране със 7 точки, докато Хофенхайм също има 9 точки в актива си и се намира на девета позиция.

Домакините от Фрайбург поведоха още в третата минута след точен изстрел на 33-годишния защитник Лукас Кюблер. Голът първоначално не бе признат зарази съмнения за засада, но след преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж-ВАР попадението бе зачетено.

Хофенхайм изравни десет минути по-късно чрез косовския нападател Фисник Аслани.

Тим Лемперле можеше да донесе победата на гостите в 88-ата минута, но пропусна, а две минути по-късно и Мухамед Дамар пропиля възможност за Хофенхайм.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Фрайбург - Хофенхайм - 1:1 по-късно днес: Кьолн - Щутгарт Унион Берлин - Хамбургер ШФ от събота: Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт - 4:6 Майнц - Борусия Дортмунд - 0:2 Санкт Паули - Байер Леверкузен - 1:2 Волфсбург - РБ Лайпциг - 0:1 Хайденхайм - Аугсбург - 2:1 от петък: Байерн Мюнхен - Вердер Бремен - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Айнтрахт е четвърти с 9 точки и други.