Унион Берлин и Хамбургер ШФ приключиха при равенство в мач от Бундеслигата

Отборите на Унион Берлин и Хамбургер ШФ завършиха при равенство - 0:0 в двубоя помежду си от петия кръг в Бундеслигата.

И двата тима бяха постигнали победи в предишния кръг, но не успяха да удържат инерцията и разделиха по точка, която отреди 11-о място за Унион Берлин във временното класиране със 7 точки и 13-а позиция за гостите от Хамбургер ШФ, които имат 5 в актива си.

Домакините могат да съжаляват за пропусната дузпа от сръбския нападател Андрей Илич в десетата минута на срещата. Вратарят на Хамбургер ШФ Даниел Хойер Фернандес се възползва от слабото изпълнение на Илич и отрази удара му.

Унион Берлин беше близо до попадение и през второто полувреме, когато Кристофър Тримел можеше да се разпише директно от ъглов удар в 77-ата минута.

Гостите приключиха мача с човек по-малко, след като португалският полузащитник Фабио Виейра получи директен червен картон заради опасно нарушение в осмата минута на добавеното време, при което изглежда и се контузи.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Унион Берлин - Хамбургер ШФ - 0:0 Кьолн - Щутгарт - 1:2 Фрайбург - Хофенхайм - 1:1 от събота: Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт - 4:6 Майнц - Борусия Дортмунд - 0:2 Санкт Паули - Байер Леверкузен - 1:2 Волфсбург - РБ Лайпциг - 0:1 Хайденхайм - Аугсбург - 2:1 от петък: Байерн Мюнхен - Вердер Бремен - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Айнтрахт Франкфурт и Щутгарт имат по 9 точки и други.