Унион Берлин и Хамбургер ШФ приключиха при равенство в мач от Бундеслигата

Кремена Младенова
снимка: Soeren Stache/dpa via AP
Берлин,  
28.09.2025 22:32
 (БТА)

Отборите на Унион Берлин и Хамбургер ШФ завършиха при равенство - 0:0 в двубоя помежду си от петия кръг в Бундеслигата.

И двата тима бяха постигнали победи в предишния кръг, но не успяха да удържат инерцията и разделиха по точка, която отреди 11-о място за Унион Берлин във временното класиране със 7 точки и 13-а позиция за гостите от Хамбургер ШФ, които имат 5 в актива си.

Домакините могат да съжаляват за пропусната дузпа от сръбския нападател Андрей Илич в десетата минута на срещата. Вратарят на Хамбургер ШФ Даниел Хойер Фернандес се възползва от слабото изпълнение на Илич и отрази удара му.

Унион Берлин беше близо до попадение и през второто полувреме, когато Кристофър Тримел можеше да се разпише директно от ъглов удар в 77-ата минута.

Гостите приключиха мача с човек по-малко, след като португалският полузащитник Фабио Виейра получи директен червен картон заради опасно нарушение в осмата минута на добавеното време, при което изглежда и се контузи.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Унион Берлин - Хамбургер ШФ - 0:0
Кьолн - Щутгарт             - 1:2
Фрайбург - Хофенхайм        - 1:1

от събота:
Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт - 4:6
Майнц - Борусия Дортмунд                    - 0:2
Санкт Паули - Байер Леверкузен              - 1:2
Волфсбург - РБ Лайпциг                      - 0:1
Хайденхайм - Аугсбург                       - 2:1

от петък:
Байерн Мюнхен - Вердер Бремен               - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Айнтрахт Франкфурт и Щутгарт имат по 9 точки и други.

/КМ/

Свързани новини

28.09.2025 20:41

Щутгарт преодоля Кьолн за втори пореден успех в Бундеслигата

Щутгарт се наложи с 2:1 при гостуването си на Кьолн в двубой от петия кръг на германския футболен шампионат. След втората си поредна победа в Бундеслигата и трета в последните си четири мача Щутгарт излезе на пето място
27.09.2025 21:33

Айнтрахт Франкфурт надви Борусия Мьонхенгладбах в мач с 10 гола в Бундеслигата

Айнтрахт Франкфурт спечели гостуването си на Борусия Мьонхенгладбах с 6:3 в среща от петия кръг в германското футболно първенство. С успеха Айнтрахт, който бе допусна две загуби в предишните си два мача, излезе на четвърто място

Към 22:58 на 28.09.2025 Новините от днес

