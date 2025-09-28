Байер Леверкузен ще остане без Патрик Шик до края на предстоящата международна пауза

site.btaБайер Леверкузен ще остане без Патрик Шик до края на предстоящата международна пауза
Байер Леверкузен ще остане без нападателя Патрик Шик до края на предстоящата международна пауза поради контузия, съобщи клубът от Бундеслигата, цитиран от агенция ДПА.
От Байер информираха, че Шик е получил травма в бедрения мускул на левия крак при победата с 2:1 над Санкт Паули в събота и трябваше да бъде заменен.
Той ще пропусне мачовете следващата седмица срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига и Унион Берлин в Бундеслигата, но от Байер Леверкузен заявиха, че Шик "би трябвало да може да се завърне" за следващия мач на 18 октомври в Майнц.
Капитанът Роберт Андрих също не доигра мача срещу Санкт Паули поради физически проблем, но от клуба съобщиха, че не става дума за нещо сериозно.
