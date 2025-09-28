Подробно търсене

Байер Леверкузен ще остане без Патрик Шик до края на предстоящата международна пауза

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Леверкузен,  
28.09.2025 17:57
 (БТА)

Байер Леверкузен ще остане без нападателя Патрик Шик до края на предстоящата международна пауза поради контузия, съобщи клубът от Бундеслигата, цитиран от агенция ДПА.

От Байер информираха, че Шик е получил травма в бедрения мускул на левия крак при победата с 2:1 над Санкт Паули в събота и трябваше да бъде заменен.

Той ще пропусне мачовете следващата седмица срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига и Унион Берлин в Бундеслигата, но от Байер Леверкузен заявиха, че  Шик "би трябвало да може да се завърне" за следващия мач на 18 октомври в Майнц.

Капитанът Роберт Андрих също не доигра мача срещу Санкт Паули поради физически проблем, но от клуба съобщиха, че не става дума за нещо сериозно.

/КМ/

Към 18:20 на 28.09.2025 Новините от днес

