Байер Леверкузен удължи договора на аржентинеца Есекиел Паласиос

Байер Леверкузен удължи договора на световния шампион с националния тим на Аржентина Есекиел Паласиос до юни 2030 година, съобщиха официално от германския клуб.

В момента 26-годишният полузащитник се възстановява от контузия. Предишният му контракт изтичаше през 2028-а.

"Есекиел Паласиос е сред ключовите ни футболисти в последните години и ще продължи да поема много отговорности в изграждането на състав, който е гладен за успеха и способен да печели трофеи", коментира управляващият директор по спортните въпроси Зимон Ролфес.

Паласиос беше част от отбора на Байер Леверкузен, който спечели титлата в Бундеслигата и Купата на Германия през сезон 2023/2024, в който не допусна поражение.

"Байер премина през спиращо дъха развитие откакто пристигнах в Германия преди пет години. Чувството да бъда такава важна част от този процес е страхотно", заяви аржентинският футболист.