ПСЖ направи пълен обрат срещу Барселона в Шампионската лига, Монако и Виляреал спряха Манчестър Сити и Ювентус

Шампионът от миналия сезон Пари Сен Жермен направи страхотен мач с част от резервите си и победи Барселона като гост с 2:1. Испанският гранд първи нанесе удар на съперника си, като при много бърза атака с по един пас Маркъс Рашфорд подаде на Феран Торес, който отблизо прати топката в мрежата зад вратаря Люка Шевалие. Парижани имаха претенции, че нападателят е бил в положение на засада, но при последния пас той бе покрит. ПСЖ отговори със страхотна атака на Нуно Мендеш, който премина сам почти целия терен и подаде на младия Сени Маюлю, който спря отлично топката и с левия крак стреля хладнокръвно покрай полския страж на домакините Войчех Шченсни. Първата и втората част завършиха и започнаха с пропуски на Брадли Баркола от ПСЖ. След час игра Ашраф Хакими от френския тим изчисти топката пред голлинията след шут на Дани Олмо от Барселона. Кореецът на ПСЖ Кан ин Ли бе много близо до гол за пълен обрат, но шутът му срещна десния стълб. В последната минута на редовното време Витиня подаде на Гонсало Рамош, който вкара с остър удар за ценния успех. Така тимът на Луис Енрике е с пълен актив от два мача, а Барселона има три точки.

Манчестър Сити отново заложи на голмайстора си Ерлинг Холанд, който вкара двата гола за английския тим, който обаче бе спрян при гостуването на Монако - 2:2. Норвежкият таран откри след четвърт час игра, като получи асистенция от Йошко Гвардиол, спря си отлично топката и я заби под гредата. Тимът от княжеството реагира мигновено, като само три минути по-късно Крепен Диата изведе Жордан Тез в наказателното поле и последният изравни в удар в левия горен ъгъл. В самия край на първата част Холанд отново даде аванс на „гражданите“ с удар с глава, като топката отскочи от терена и стана неспасяема за вратаря на Монако Филип Кон. Бившият футболист на Тотнъм Ерик Дайър донесе точката на монегаските в края с попадение от дузпа. Това беше първа точка за Монако, тимът на Пеп Гуардиола има четири.

Ювентус направи обрат при гостуването си на Виляреал, като изоставаше преди почивката след гол на Жорж Микаутадзе за „жълтата подводница“, но в крайната сметка двата тима поделиха точките при 2:2. През второто полувреме Федерико Гати много бързо изравни за Старата госпожа със задна ножица, а само седем минути по-късно резервата Консейсао направи пълния обрат. В последната минута на мача Ренато Вейга спаси точката за испанския тим. Ювентус има вече две равенства с голова разлика 6:6.

Арсенал имаше проблеми срещу Олимпиакос в Лондон, но стигна до успеха с 2:0. Габриел Мартинели даде бързо аванс на „артилеристите“ в мача, но този резултат се запази през първата част. След почивката Чикиньо дори успя да изравни за тима от Пирея, като попадението не бе зачетено заради положение на засада. Букайо Сака оформи крайното 2:0 в добавеното време на срещата. Арсенал е с пълен актив от точки, Олимпиакос има само една.

Наполи успя да спечели трите точки у дома срещу Спортинг Лисабон, след като направи 2:1. Расмус Хойлунд даде преднина на отбора от Неапол. След почивката Луис Суарес изравни за тима от португалската столица след дузпа. Последната дума бе отново за Хойлунд, който вкара втория си гол в мача след асистенция на Кевин Де Бройне.

Отборът на Борусия Дортмунд надигра убедително гостуващия Атлетик Билбао с 4:1. Даниел Свенсон и Карни Чуквуемека дадоха комфортен аванс на германския гранд, но Горка Гурусета върна едно попадение за баските, което принуди Борусия да търси трети голи тимът на Нико Ковач го постигна чрез голмайстора си Серу Гираси. До края Борусия стигна до още по-внушителен успех с гол на Юлиан Бранд в добавеното време.

Байер Леверкузен и ПСВ Айндховен поделиха точките в Германия след 1:1. По-близо до крайната победа изглеждаше тимът от Леверкузен, който поведе след малко повече от час игра чрез Кристиан Кофане. Нидерландците не се отказаха при този развой и Исмаил Саибари изравни седем минути по-късно.