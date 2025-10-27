Подробно търсене

Португалското крило на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш: "Удоволствие е да играя в този отбор"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Thibault Camus
Париж,  
27.10.2025 17:04
 (БТА)

Португалското крило на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш твърди, че никога не е имал намерение да напуска френския гранд, въпреки интереса от страна на английския Манчестър Юнайтед, пише изданието Ouest France.

23-годишният Мендеш добави, че е щастлив във френската столица и разкри, че неговите представители са общували често с президента на парижани Насер Ал-Хелаифи, а той самият иска да остане в клуба и да постигне още успехи.

Нуно Мендеш удължи договора си с Пари Сен Жермен през миналия сезон, добавяйки още четири години към ангажимента си.

"Агентът ми разговаря много с президента. Винаги съм искал да продължа тук и да изведа отбора към най-високо ниво. Удоволствие е да играя в този отбор", увери португалският национал.

"Луис Енрике забеляза ми помогна много в защита. Опитвам се да балансирам атаките, но и да поемам въздух, когато е необходимо", допълни още Нуно Мендеш.

Свързани новини

22.10.2025 00:13

Пари Сен Жермен вкара седем гола на Байер, Арсенал и Интер също победиха, Наполи допусна загуба в Шампионската лига

Настоящият първенец Пари Сен Жермен постигна трета поредна победа в основната фаза на Шампионската лига по футбол след убедителен успех със 7:2 при гостуването си на германския Байер Леверкузен в двубой от третия кръг на турнира
02.10.2025 00:20

ПСЖ направи пълен обрат срещу Барселона в Шампионската лига, Монако и Виляреал спряха Манчестър Сити и Ювентус

Шампионът от миналия сезон Пари Сен Жермен направи страхотен мач с част от резервите си и победи Барселона като гост с 2:1. Испанският гранд първи нанесе удар на съперника си, като при много бърза атака с по един пас Маркъс Рашфорд подаде на Феран

