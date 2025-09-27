Айнтрахт Франкфурт надви Борусия Мьонхенгладбах в мач с 10 гола в Бундеслигата

Подробно търсене

снимка: Federico Gambarini/dpa via AP
Мьонхенгладбах,  
27.09.2025 21:33
 (БТА)

Айнтрахт Франкфурт спечели гостуването си на Борусия Мьонхенгладбах с 6:4 в среща от петия кръг в германското футболно първенство.

С успеха Айнтрахт, който бе допуснал две загуби в предишните си два мача, излезе на четвърто място във временното класиране с 9 точки, на три зад третия РБ Лайпциг. Борусия Мьонхенгладбах продължава без победа в Бундеслигата и се намира на последната, 18-а позиция с едва 2 точки в актива си до момента.

Гостите подпечатаха победата още през първото полувреме, в края на което водеха с 5:0. Робин Кох в 11-ата и Ансгар Кнауф в 15-ата направиха аванса на Айнтрахт Франкфурт - 2:0 в рамките на четири минути. Йонатан Буркард покачи на 3:0 в 35-ата минута, а четири по-късно, в 39-ата Фарес Шаиби реализира четвъртото попадение за гостите. В първата минута на добавеното време на първата част Джан Узун бе точен за 5:0.

Робин Кох отбеляза втория си гол в двубоя в 47-ата минута, правейки резултата 6:0.

Домакините върнаха две попадения в рамките на шест минути между 72-ата и 78-ата, когато за Борусия Мьонхенгладбах се разписаха Йенс Кастроп и Харис Табакович.

В 83-ата минута Яник Енгелхард вкара за 3:6, а четвъртият гол за домакините и общо десети в срещата падна в деветата минута на добавеното време с автор арменския нападател Грант-Леон Ранос.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт - 4:6
Майнц - Борусия Дортмунд       - 0:2
Санкт Паули - Байер Леверкузен - 1:2
Волфсбург - РБ Лайпциг         - 0:1
Хайденхайм - Аугсбург          - 2:1

в неделя:
Фрайбург - Хофенхайм
Кьолн - Щутгарт
Унион Берлин - Хамбургер ШФ

от петък:
Байерн Мюнхен - Вердер Бремен  - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Айнтрахт е четвърти с 9 точки и други.

