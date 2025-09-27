Хари Кейн достигна границата от 100 гола за Байерн Мюнхен при победа срещу Вердер Бремен

Нападателят Хари Кейн отбеляза два гола и достигна границата от 100 попадения във всички турнири с Байерн Мюнхен, който разгроми гостуващия Вердер Бремен с 4:0 в първи мач от петия кръг на германското първенство по футбол.

Капитанът на английския национален отбор, който записа хеттрик при 4:1 над Хофенхайм миналата седмица, бе точен за 2:0 в 44-ата минута от дузпа. Това бе и 44-ият пореден точен удар на нападателя от бялата точка, както и 18-и пореден в Бундеслигата.

Йонатан Та даде преднина на баварците в средата на първото полувреме, а Кейн добави втория си гол в 65-ата минута. Той бе точен след отклонен удар на Луис Диас и с това заби стотния си гол за баварците в 104 мача във всички турнири. Англичанинът достигна до тази граница по-бързо от всеки други футболист във водещите европейски първенства от 2000 насам.

"Изиграхме още един много добър мач. Започнахме добре и можехме още на старта да вкараме два пъти. След това обаче доминирахме, което е добре", каза Кейн, цитиран от Ройтерс. Той също така отхвърли спекулациите, че мисли за завръщане в английското първенство.

"Не, в момента не. Щастлив съм тук и имам още две години по договор. Наслаждавам се на всеки миг на терена, харесвам отбора и треньора и се надявам да продължавам да вкарвам", добави Кейн.

Крайното 4:0 оформи Конрад Лаймер, който бе точен в 87-та минута с 22-ия гол на Байерн в рамките на пет мача през новия сезон в германското първенство.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата: Байерн Мюнхен - Вердер Бремен - 4:0 по-късно днес: Хайденхайм - Аугсбург Майнц - Борусия Дортмунд Санкт Паули - Байер Леверкузен Волфсбург - РБ Лайпциг Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт в неделя: Фрайбург - Хофенхайм Кьолн - Щутгарт Унион Берлин - Хамбургер ШФ * Лидер в класирането с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с десет, РБ Лайпциг с 9, Кьолн и Санкт Паули с по седем и други.