Унион Берлин победи Айнтрахт Франкфурт в мач със седем гола в Бундеслигата

снимка: AP Photo/Michael Probst
Берлин,  
21.09.2025 18:58
Оливър Бърк отбеляза хеттрик за успеха на Унион Берлин срещу Айнтрахт Франкфурт с 4:3 като гост в среща от четвъртия кръг и нанесе втора поредна загуба на своя съперник в Бундеслигата.

Айнтрахт разгроми Галатасарай с 5:1 в първия си мач от Шампионската лига в четвъртък, но допусна поражение с 1:3 от Байер Леверкузен в третия кръг.

Унион поведе рано, след като Иляс Ансах вкара с удар извън наказателното поле за четвърти път в Бундеслигата след трансфера си от втородивизионния Падерборн през юни.

Шотландското крило Бърк, който премина като свободен агент от Вердер Бремен, отбеляза първия си гол в първенството за берлинчани след бърза контраатака в 32-ата минута.

Тимът на Айнтрахт, който даде почивка на доста от титулярите, изравни резултата в началото на полувремето, когато ударът на Натаниел Браун влезе в мрежата, след като се отклони от съотборника му Джан Узун.

Но Унион излезе впечатляващо след почивката и Бърк скоро вкара втория си гол, преди да добави трети след контраатака и да направи резултата 4:1.

Узун реализира десет минути преди края на мача и домакините бяха само на един гол разлика, след като резервата Йонатан Буркардт реализира много спорна дузпа. Но Унион удържа и постигна победа, въпреки че треньорът Щефан Баумгарт беше изгонен за гневно хвърляне на терена на хартиена топка, хвърлена от фенове в края на мача.

Втората победа на Унион ги изкачи на 10-о място с 6 точки, а Айнтрахт е шести със същия актив.

Байерн Леверкузен е домакин на Борусия Мьонхенгладбах, а третият Борусия Дортмунд посреща Волфсбург в други срещи от кръга.

Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг:
Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин             3:4

по-късно днес:
Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах
Борусия Дортмунд - Волфсбург

от събота:
Аугсбург - Майнц              1:4
Хамбургер - Хайденхайм        2:1
Хофенхайм - Байерн Мюнхен     1:4
Вердер Бремен - Фрайбург      0:3
РБ Лайпциг - Кьолн            3:1

от петък:
Щутгарт - Санкт Паули         2:0

В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг 
с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.

