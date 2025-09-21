Унион Берлин победи Айнтрахт Франкфурт в мач със седем гола в Бундеслигата

Оливър Бърк отбеляза хеттрик за успеха на Унион Берлин срещу Айнтрахт Франкфурт с 4:3 като гост в среща от четвъртия кръг и нанесе втора поредна загуба на своя съперник в Бундеслигата.

Айнтрахт разгроми Галатасарай с 5:1 в първия си мач от Шампионската лига в четвъртък, но допусна поражение с 1:3 от Байер Леверкузен в третия кръг.

Унион поведе рано, след като Иляс Ансах вкара с удар извън наказателното поле за четвърти път в Бундеслигата след трансфера си от втородивизионния Падерборн през юни.

Шотландското крило Бърк, който премина като свободен агент от Вердер Бремен, отбеляза първия си гол в първенството за берлинчани след бърза контраатака в 32-ата минута.

Тимът на Айнтрахт, който даде почивка на доста от титулярите, изравни резултата в началото на полувремето, когато ударът на Натаниел Браун влезе в мрежата, след като се отклони от съотборника му Джан Узун.

Но Унион излезе впечатляващо след почивката и Бърк скоро вкара втория си гол, преди да добави трети след контраатака и да направи резултата 4:1.

Узун реализира десет минути преди края на мача и домакините бяха само на един гол разлика, след като резервата Йонатан Буркардт реализира много спорна дузпа. Но Унион удържа и постигна победа, въпреки че треньорът Щефан Баумгарт беше изгонен за гневно хвърляне на терена на хартиена топка, хвърлена от фенове в края на мача.

Втората победа на Унион ги изкачи на 10-о място с 6 точки, а Айнтрахт е шести със същия актив.

Байерн Леверкузен е домакин на Борусия Мьонхенгладбах, а третият Борусия Дортмунд посреща Волфсбург в други срещи от кръга.

Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин 3:4 по-късно днес: Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах Борусия Дортмунд - Волфсбург от събота: Аугсбург - Майнц 1:4 Хамбургер - Хайденхайм 2:1 Хофенхайм - Байерн Мюнхен 1:4 Вердер Бремен - Фрайбург 0:3 РБ Лайпциг - Кьолн 3:1 от петък: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от РБ Лайпциг с 9, Борусия Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.