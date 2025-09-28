Подробно търсене

Щутгарт преодоля Кьолн за втори пореден успех в Бундеслигата

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Кьолн,  
28.09.2025 20:41
 (БТА)

Щутгарт се наложи с 2:1 при гостуването си на Кьолн в двубой от петия кръг на германския футболен шампионат. След втората си поредна победа в Бундеслигата и трета в последните си четири мача Щутгарт излезе на пето място във временното класиране с 9 точки, колкото има и четвъртият Айнтрахт Франкуфрт.

От друга страна тимът на Кьолн претърпя второ поредно поражение и заема седма позиция със 7 точки към момента.

Двата състава си размениха по едно попадение през първото полувреме, като домакините от Кьолн поведоха още в четвъртата минута, когато полският полузащитник Якуб Камински бе точен от близко разстояние. Гостите изравниха в 28-ата минута, след като Ермедин Демирович се разписа от дузпа.

Щутгарт си осигури трите точки чак в заключителните моменти на срещата. Йоша Вагноман отбеляза победния гол в 81-ата минута, след като бе изведен в предни позиции от Анджело Щилер.

Малко по-рано, в 70-ата минута Тиаго Томас също бе близо до попадение за гостите, но при удара му топката се отби от десния страничен стълб на вратата на Кьолн.

Първенство на Германия по футбол, мачове от петия кръг на Бундеслигата:

Кьолн - Щутгарт      - 1:2
Фрайбург - Хофенхайм - 1:1

по-късно днес:
Унион Берлин - Хамбургер ШФ

от събота:
Борусия Мьонхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт - 4:6
Майнц - Борусия Дортмунд                    - 0:2
Санкт Паули - Байер Леверкузен              - 1:2
Волфсбург - РБ Лайпциг                      - 0:1
Хайденхайм - Аугсбург                       - 2:1

от петък:
Байерн Мюнхен - Вердер Бремен               - 4:0

*Лидер във временното класиране с 15 точки е Байерн Мюнхен, следван от Борусия Дортмунд с 13, РБ Лайпциг с 12, Айнтрахт Франкфурт и Щутгарт имат по 9 точки и други.

/КМ/

