Щутгарт надви Селта (Виго), Панатинайкос с категоричен успех в Берн на старта на турнира Лига Европа

Щутгарт постигна важна победа с 2:1 на свой терен над Селта (Виго, Испания) във втория ден на първия кръг на турнира на УЕФА Лига Европа. Изненадващо Панатинайкос беше категоричен с 4:1 при гостуването на Йънг Бойс (Швейцария), а английският Астън Вила надви с 1:0 италианския Болоня, въпреки превъзходството си през голяма част от времето.

Генк (Белгия), Лион (Франция) и Порто (Португалия) записаха минимални победи като гости с еднакъв резултат – 1:0.

Щутгарт имаше сериозно надмощие над Селта, но трябваше да трепери за успеха. Бадредин Буанани откри резултата в 51-ата минута, след като вратарят Александър Нюбел го изведе с дълъг пас. Доминацията на "швабите" продължи, те имаха две добри възможности да удвоят, като това се случи в 68-ата минута с красивото изпълнение на Билал Ел Канус.

Макар 60-те хиляди зрители на стадион "Готлиб Даймлер" да предвкусваха победата и то по убедителен начин, трябваше да потреперят, след като влезлият като резерва любимец и капитан на отбора Атакан Каразор направи грешка. Той загуби топката на около 10 метра от вратата, тя попадна във ветерана Борха Иглесиас, който не се поколеба и прониза Нюбел.

Истинска сензация поднесе тимът на Панатинайкос, който пристигна в швейцарската столица Берн след три мача без победа в гръцкото първенство. Но днес успя да облече добрия си европейски костюм и по впечатляващ начин разби Йънг Бойс с 4:1 и започвайки тазгодишните си усилия във фазата на Лига Европа по един мечтан начин.

Гостите решиха всичко само за 19 минути, когато реализираха три гола. Карол Свидерски откри головата сметка в 10-ата минута, а в 13-ата и в 19-ата минута Анас Зараури добави нови две попадения и отчая домакините.

Домакините върнаха едно попадение, но през втората часта Зараури оформи своя хеттрик и така подпечата крайно убедителната победа при дебюта на новия наставник на тима Христос Контис.

Астън Вила се справи с Болоня само с 1:0, макар да имаше надмощие в огромни периоди от мача. Капитанът на домакините Джон Макгин откри в 13-ата минута с удар от около 17-18 метра по земята. Топката тупна 3-4 пъти и заблуди вратаря на италианците Лукаш Скорупски. Стражът показа класата на полските вратари в 68-ата минута на мача, когато спаси с крак дузпа, изпълена от Оли Уоткинс, който си я спечели сам с нахлуване на скорост в наказателното поле.

С 1:0 като гост белгийският Генк надви Глазгоу Рейнджърс с гол на корееца О Хьон Гю, който изпусна и дузпа в края на първата част. Още едно попадение на Генк беше отменено с помощта на системата за видеопомощ (ВАР), а още преди края на първото полувреме Мохамед Диоманте от шотландския състав беше отстранен с червен картон, санкциониран за дузпата.

Порто също би с 1:0 навън, но австрийския РБ Залцбург с точен изстрел на Вилиам Гомеш в 93-ата минута. Олимпик (Лион) пък надви нидерландския Утрехт, който се завърна в Европа след 12 години пауза, с гол на Танер Тесам в 75-ата минута.

По-рано днес Лион и ФКСБ (Букурещ) започнаха с победи, а българското участие стартира снощи, когато българският шампион Лудогорец започна пътя си във втория по сила турнир с успех с 2:1 над шведския Малмьо като гост.