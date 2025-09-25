Лил и румънският ФКСБ започнаха успешно участието си в турнира на УЕФА Лига Европа за сезон 2025/26

Ветеранът Оливие Жиру донесе победата на френския Лил на старта на основната фаза на турнира на УЕФА Лига Европа, след като се разписа много класиво с глава. Жиру се появи на терена в 67-ата минута и 13 минути по-късно прати топката в мрежата.

В дебюта си в Лига Европа, Лил победи норвежкия Бран Берген с 2:1 този четвъртък на стадион "Пиер-Мороа“ в много равностоен мач, в който и двата отбора уцелиха гредите общо пет пъти. Домакините дължат тази победа по-специално на представянето на Оливие Жиру, който отбеляза победния гол в 80-ата минута. Той се ориентира най-добре при центриране на Тиаго Сантос, скочи най-високо и забоде топката в мрежата.

Първото полувреме не предложи резултатни действия, но Лил откри резултата в 54-ата минута чрез Хамза Игамане, на когото Матиас Фернандес-Пардо направи превъзходно подаване. Гостите от Норвегия изравниха пет минути по-късно чрез Сваер Магнусон, разписал се хладнокръвно.

Жиру дори беше близо до гол на два пъти в 89-ата минута и можеше да увеличи преднината на тима си, но този път пропусна.

В другата ранна среща в четвъртък румънският шампион ФКСБ (Букурещ) се наложи с 1:0 при гостуването на носителя на купата на Нидерландия Го Ахед Ийгълс Девентер. Единственото попадение вкара Давид Микулеску още в 13-ата минута, който се разписа след акуратен пас на неостаряващия Денис Алибек.

Домакините, които изиграха първия си европейски мач от 1965-а година, бързо се отърсиха от ранното попадение и опитаха да пренесат събитията пред вратата на румънския тим. На два пъти крилото Матиас Суре обаче беше отказан от отличните спасявания на вратаря Търновану.

След почивката домакините продължиха да бъдат по-активни, но този път стражът на ФКСБ спаси качествено изстрелите на Виктор Едвардсен, а веднъж и гредата отказа футболистите от Девентер.

Турнирът на УЕФА Лига Европа се провежда в своя втори сезон по нова схема в основната фаза. 36 отбора там играят по осем мачма – четири като домакини и четири като гости, сбед което се прави общо класиране. Първите осем състава отиват директно на осминафиналите, а тези от 9-о до 24-о място играят плейофи да попаднат там. Последните 12 отбора отпадат.

Снощи българският шампион Лудогорец започна пътя си във втория по сила турнир с успех с 2:1 над шведския Малмьо като гост.