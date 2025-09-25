Лудогорец постигна победа срещу Малмьо на старта на основната фаза в Лига Европа

Мач от първия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа:

Малмьо (Швеция) - Лудогорец (България) 1:2 (0:2)

голмайстори: 0:1 Петър Станич 8-дузпа, 0:2 Ерик Биле 23, 1:2 Ласе Йонсен 78

жълти картони: Бузанело, Адриан Скогмар, Андерс Кристиансен (Малмьо), Франсиско Гомес, Кайо Видал, Педро Нареси (Лудогорец)

главен съдия: Манфредас Лукянчукас (Литва)

"Еледа Стейдиъм"

състави

Малмьо: Робин Олсен, Йенс Стригер, Понтус Янсон, Колин Рьослер, Габриел Бусанело, Сеад Хакшабанович (76-Таха Али), Адриан Скогмар (76-Стефано Холмквист), Ото Росенгрен, Уго Болин, Андер Кристиансен (60-Ласе Йонсен), Даниел Гудьонсен

Лудогорец: Серджио Падт, Йоел Андерсон, Диниш Алмейда (89-Оливие Вердон), Едвин Куртулуш, Франсиско Гомес, Педро Нареси, Дерой Дуарте (89-Ивайло Чочев), Петър Станич (63-Филип Калоч), Ерик Маркус (81-Станислав Иванов), Кайо Видал, Ерик Биле (63-Матеус Машадо)

Лудогорец победи с 2:1 като гост Малмьо в първия си мач от основната фаза в Лига Европа. Двата гола за разградчани бяха реализирани преди почивката, а трите точки дават обещаващо начало на турнира за водения от треньора Руи Мота състав.

Домакините имаха ситуация за попадение още във втората минута, когато опасен удар на Уго Болин беше спасен от Серджио Падт.

"Зелените" достигнаха до изпълнение на свободен удар в шестата минута, а Едвин Куртулуш беше задържан в наказателното поле при изпълнението на статичната ситуация. Българският шампион получи правото да изпълни дузпа след намеса от страна на видео асистент арбитрите. Петър Станич се разписа след осем минути игра, давайки аванс в полза на Лудогорец.

В 21-ата минута Андер Кристиансен стреля в аут, а по-малко от 180 секунди след това отборът от Разград поведе с две попадения. Станич центрира към Куртулуш и шведският защитник принуди вратаря на домакините Робин Олсен да сбърка. Топката достигна до Ерик Биле и той с шут от около десет метра направи резултата 2:0.

Десет минути преди края на първата част Адриан Скогмар удари опасно крак в лицето Педро Нареси, но получи само жълт картон, след като ситуацията беше прегледана от ВАР.

В дългото допълнително време точно преди почивката Лудогорец пропусна да отбележи и трети гол. Ерик Маркус започна бърза контра, преодоля празното пространство и пусна към Кайо Видал, чийто удар срещна гредата.

През второто полувреме стабилната игра на Лудогорец продължи. В 53-ата минута Биле получи извеждащо подаване и шутира, но Олсон отби топката. Последва още една голова опасност пред вратата на шведите, но вратарят на Малмьо се справи с опит за попадение на Кайо Видал.

След близо час игра Нареси към Видал и той шутира, но топката беше изчистена пред голлинията.

В 69-ата минута Диниш Алмейда засече с глава центриране от ъглов удар, а Олсен пак спаси вратата си от сигурен гол.

Домакините изградиха атака след множество пасове и кълбото достигна до Ласе Йонсен. Той шутира от границата на наказателното поле, топката се отби в крака на Нареси, заблуди Серджио Падт и влезе във вратата на Лудогорец в 78-ата минута.

Близо 120 секунди преди края на редовното време шут на Ото Росенгред беше спасен от Падт.

Победата е първа за Лудогорец при гостуване в груповата фаза на Лига Европа от 2019 година насам.